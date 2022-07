Trois ans après la dernière édition, le Ballon d'or Africain est de retour

Les amateurs de football africain ont attendu longtemps. Après trois longues années, le Ballon d'or Africain fait son grand retour ce jeudi. Après l'annulation de l'édition de 2020 en raison du covid puis de celle de 2021 pour des raisons encore inconnues, le trophée récompensant le meilleur joueur africain est enfin de retour. Cette année, après une première liste de 10 noms où figurait notamment Sadio Mané, Mohamed Salah, Riyad Mahrez ou encore Achraf Hakimi (Sébastien Haller, Naby Keita, Vincent Aboubakar, Kalidou Koulibaly, Karl Toko Ekambi, et Edouard Mendy complètent la liste), trois d'entre eux sont encore en lice pour la récompense suprême.

La suite après cette publicité

Le premier semble être le grand favori de la compétition : Sadio Mané. L'international sénégalais a réalisé une saison XXL avec Liverpool et avec le Sénégal avec qui il a remporté la CAN (36 buts, 8 passes décisives). Performant en Championnat comme en Ligue des champions, il a longtemps fait office de candidat très sérieux pour le Ballon d'or au côté de Karim Benzema. Mais avec le sacre en C1 du Real Madrid, le Français a une longueur d'avance. Mais sur le continent africain, le nouvel attaquant du Bayern Munich qui a atterri ce jeudi matin à Rabat après avoir fait le forcing pour quitter le stage de préparation du club allemand et assister à la cérémonie, fait l'unanimité. Face à lui, un joueur qu'il connaît bien, très bien même. Il a été son adversaire malheureux deux fois en sélection (en finale de CAN et en barrages du Mondial) mais son coéquipier en club : Mohamed Salah. L'Égyptien toujours très régulier part de plus loin dans cette course au Ballon d'or Africain même s'il a des statistiques toujours impressionnantes (33 buts, 20 passes décisives cette saison).

Le Sénégal pourrait tout rafler

Enfin dernier finaliste, et c'est un peu plus surprenant, Edouard Mendy. Le gardien de Chelsea n'a pas gagné la Ligue des champions ni la Premier League même s'il s'est imposé comme l'une des références à son poste ces dernières années. Sa présence est très certainement due au fait qu'il devait être - et de loin - le vainqueur de la dernière édition qui a été annulé. Initialement prévue lors de la CAN 2021, la cérémonie n'a finalement pas eu lieu et le gardien de 30 ans a vu son Ballon d'or lui filer entre les doigts. Mais il peut toujours rêver d'un sacre cette année, car il a aussi grandement contribué au sacre du Sénégal lors de la dernière Coupe d'Afrique.

Cette cérémonie des CAF Awards 2022 qui a donc lieu au Centre technique Mohammed VI de Rabat récompensera également la meilleure sélection africaine de l'année, le meilleur entraîneur africain de l'année ou encore le meilleur jeune joueur africain de l'année. Trois catégories où le Sénégal devrait être mis à l'honneur puisqu'Aliou Cissé devrait logiquement remporter le trophée après avoir mené les Lions sur le toit de l'Afrique. La sélection sénégalaise, championne d'Afrique en titre et qualifié pour le prochain Mondial a aussi connu une année pleine de succès. Enfin plus surprenant, car il n'a pas du tout brillé avec le FC Metz cette saison, mais Pape Matar Sarr, qui appartient à Tottenham, est aussi favori dans la catégorie des meilleurs jeunes. Ses entrées réussies à la dernière CAN ont peut-être joué un rôle dans tout ça. Réponse ce jeudi soir à 21 heures.