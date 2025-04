Chelsea-Tottenham : les compositions officielles

Ce jeudi soir, derby londonien avec Chelsea qui reçoit Tottenham en clôture de la 30e journée de Premier League. Les Blues se présentent dans leur traditionnel 4-2-3-1, marqué par les retours cumulés de Nicolas Jackson et Cole Palmer. Pour le reste, Robert Sanchez sera dans les cages, derrière une défense composée du Français Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Levi Colwill et Marc Cucurella. Au milieu, le double pivot Moses Caicedo-Enzo Fernandez est titulaire. Sur le front offensif, Jadon Sancho animera l’aile droite, Pedro Neto la gauche et Cole Palmer sera numéro 10. Enfin, Nicolas Jackson est en pointe.

La suite après cette publicité

Même dispositif pour les Spurs d’Ange Postecoglou, avec Guglielmo Vicario dans les buts, un quatuor défensif composé de Djed Spence, Cristian Romero, Micky van de Ven et Destiny Udogie. Lucas Bergvall et Rodrigo Bentancur sont titulaires chez les milieux défensifs, tandis que Wilson Odobert, James Maddison et Heung-Min Son seront en soutien de Dominic Solanke.

Les compositions

Chelsea : Sanchez - Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella - Caicedo, E. Fernandez - Sancho, Palmer, Neto - Jackson

La suite après cette publicité

Tottenham : Vicario - Spence, Romero, van de Ven, Udogie - Bergvall, Bentancur - Odobert, Maddison, Son - Solanke