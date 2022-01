L'OL aurait déjà accepté l'offre de Newcastle pour Bruno Guimarães

Le mercato de l'OL pourrait s'annoncer très agité dans cette dernière semaine... mais dans le sens des départs. Comme l'a révélé le quotidien L'Équipe, la direction de Newcastle United aurait formulé une proposition à hauteur de 40 M€ pour le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, Bruno Guimarães (24 ans), titulaire indiscutable de Peter Bosz depuis le début de l'exercice (20 apparitions en L1, 1 but).

Et selon les dernières informations du média brésilien Globoesporte, l'Olympique Lyonnais aurait d'ores et déjà accepté la proposition des Magpies. Cependant, rien n'est acté car le milieu de terrain n'aurait pas encore donné son accord et devrait donner une réponse d'ici à ce mercredi. Arrivé lors du mercato hivernal 2019-20, l'international auriverde était arrivé pour 20 M€. En cas de vente, l'OL verserait 20% du bénéfice de la vente à l'Athlético Paranaense, son ancien club.