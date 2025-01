Andy Pelmard signe à Las Palmas

Pour se renforcer dans la course au maintien en Liga, l’UD Las Palmas vient piocher en Ligue 2. En effet, le club de Grande Canarie a officialisé ce mardi 21 janvier la signature du défenseur de Lecce, Andy Pelmard. L’ancien niçois rejoint le club en prêt jusqu’à la fin de la saison, un accord comprenant une option d’achat dont le montant n’a pas été évoqué par les Espagnols.

Passé entre autres par Bâle et Clermont, le défenseur français n’avait plus aucun temps de jeu depuis son retour de prêt du côté de Lecce avec seulement trois rencontres de Serie A disputées, dont une seule dans la peau d’un titulaire. Le joueur de 24 ans tentera de relancer sa carrière en Liga, lui qui avait montré de belles choses en Ligue 1 lors de ses passages à Nice et Clermont.