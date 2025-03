L’Europe entière s’arrache Alexander Isak, tension maximale entre Joshua Kimmich et le Bayern Munich

Le Barça dans la bataille pour Alexander Isak

Le Barça se lance dans une grande guerre pour Alexander Isak, selon le Mundo Deportivo. Barcelone le veut pour sa qualité technique et son efficacité, notamment en raison de l’âge avancé de Lewandowski. Mais le problème, c’est qu’il est l’un des attaquants les plus convoités d’Europe. La concurrence est rude avec Arsenal, Liverpool, Manchester United, le PSG et le Bayern Munich. Newcastle ne le vendrait pas à moins de 100 millions d’euros, un prix élevé pour le Barça, qui doit respecter le fair-play financier. Isak, sous contrat jusqu’en 2028, pourrait pousser au départ si Newcastle ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Pour le Barça, son recrutement nécessiterait de vendre des joueurs pour équilibrer les finances.

Rien ne va plus entre Joshua Kimmich et le Bayern Munich

C’est le dossier qui rythme le quotidien des Bavarois. Le Bayern connaît des tensions autour de Joshua Kimmich, dont l’offre de prolongation a été retirée, laissant planer la menace d’un départ libre. Le club attend un signal avant le match contre Leverkusen, mais une prolongation semble improbable s’il n’y a pas de réponse après ce match. L’offre maintenant retirée aurait été légèrement meilleure que son contrat actuel qui est de 20 millions par an. Face à cette situation, d’autres clubs surveillent le dossier de près et se préparent à saisir l’opportunité. Selon Sky Sport Allemagne, Arsenal fait partie des clubs intéressés. Les Gunners ont jeté leur dévolu sur l’international allemand, voyant en lui le remplaçant idéal à Jorginho. Arsenal miserait sur un échec des négociations entre le Bayern et Kimmich pour éviter de payer des indemnités de transfert, croit savoir Sky Sport. Kimmich aurait eu vent de l’intérêt prononcé d’Arsenal, raison pour laquelle les négociations avec le Bayern seraient à l’arrêt.

Mika Biereth impressionne

Dans le cadre de la 24e journée de L1, Monaco s’est imposé 3-0 contre Reims et Mika Biereth continue d’affoler les compteurs avec un troisième triplé consécutif à domicile sous les couleurs de Monaco. Arrivé il y a sept semaines seulement, l’attaquant danois totalise déjà 10 buts en 7 matchs de championnat, et impressionne par son efficacité et son intelligence de jeu. Son adaptation éclair dépasse toutes les attentes, suscitant l’admiration de son entraîneur Adi Hütter. Recruté pour 15 millions d’euros, son transfert ressemble à une véritable aubaine pour l’ASM. Désormais, plusieurs sélections nationales se disputent son avenir international.