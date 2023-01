OL : Juninho regrette d’avoir recruté Jérôme Boateng

La suite après cette publicité

Sous le feu d’une polémique extra-sportive avec le recrutement de Dejan Lovren, qui s’est défendu d’avoir proféré des saluts et des chants s’apparentant au fascisme et au nazisme, l’Olympique Lyonnais n’en est pas à sa première polémique, après l’arrivée de Jérôme Boateng en 2021, condamné quelques mois plus tard à 1,2 million d’euros de dommages et intérêts pour coups et blessures sur son ex-compagne. Au micro de RMC, Juninho, directeur sportif de l’OL à l’époque, est revenu sur cet épisode.

«Peter Bosz m’a fait comprendre qu’à l’époque, Jerome Boateng peut être un joueur très important pour nous au vu de la situation. J’ai donné à Peter (Bosz) toute la liberté pour faire avancer les choses. À partir de cet instant, ça a avancé entre Jérome et le club. Après, on a découvert qu’il y avait un problème. On ne pensait pas que c’était aussi sérieux, mais il devait faire plusieurs voyages en Allemagne, poursuit Juninho. Si on me demande si on a commis une erreur, oui, on a commis une erreur tous ensemble. C’est une erreur de notre part car c’était une histoire sérieuse et importante», a expliqué l’ex-dirigeant lyonnais.

