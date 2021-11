Les propriétaires de Liverpool veulent racheter une franchise de NHL

Propriétaire de Liverpool depuis 2010, le Fenway Sport Group (FSG) veut racheter les Pittsburgh Penguins, franchise de NHL (National Hockey League), rapporte The Mirror. Cette dernière est estimée à environ 745 M€ et deviendrait l’équipe la plus cher de l’histoire du hockey américain, si elle devait être vendue à ce prix-là.

Après les Boston Red Sox (MLB), la Roush Fenway Keselowski Racing (NASCAR) et donc Liverpool, le FSG pourrait donc s’implanter dans un nouveau sport. Les Penguins réalisent les meilleures audiences télévisuelles aux Etats-Unis, devant toutes les équipes de la NHL et même de la NBA.