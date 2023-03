LOSC - OL : les notes du match

L’Olympique Lyonnais, à l’image du retour fracassant de son capitaine Lacazette, a du caractère. Ce vendredi, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1, le LOSC Lille et le club rhodanien n’ont pas réussi à se départager (3-3) au terme d’un incroyable match coupé en deux, d’abord soporifique, avant de totalement s’emballer après la pause. Car oui, si les filets ont tremblé à six reprises ce soir, la première période n’a clairement pas tenu toutes ses promesses dans ce choc entre deux prétendants à l’Europe, et tout s’est joué au retour des vestiaires.

Une seconde période de folie à Lille

Les deux équipes ont d’abord manqué de tranchant dans le jeu et dans le dernier geste. Côté lillois, Bamba a d’abord manqué le cadre (20e) avant de buter timidement sur Riou (35e), comme Angel Gomes (42e). La plus grosse occasion était à mettre au crédit du jeune Barcola, qui n’a pas été assez vif dans son face-à-face avec Chevalier, alors qu’il était seul (11e). Mais les 45 dernières minutes n’ont pas été du même acabit, heureusement pour les spectateurs présents à Pierre-Mauroy.

Les Lyonnais ont été cueillis à froid au retour des vestiaires quand, sur un centre de Bamba, David a devancé la sortie étrange d’un Riou pas impérial pour ouvrir le score (1-0, 46e). Devenu seul meilleur buteur du LOSC au XXIe siècle devant un certain Eden Hazard et ses 50 buts, l’attaquant canadien ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Il s’est chargé de transformer un penalty obtenu par Gomes et provoqué par un retour maladroit de Cherki pour faire le break (2-0, 61e), inscrivant par la même occasion sa 18e réalisation de la saison en L1.

Lacazette a tout changé

De quoi réveiller les Gones. Fautif en première période, Barcola s’est rattrapé en croisant parfaitement sa frappe dans la surface pour redonner espoir à son équipe et relancer complètement le match dans le Nord (2-1, 64e). De retour de blessure, Lacazette, entré en jeu à 20 minutes de la fin, a ensuite été dans tous les coups. D’abord dans un mauvais, en se rendant coupable d’une vilaine faute de main dans sa surface, sur un coup franc botté par Cabella. Rattrapé par la VAR, l’ancien Gunner a laissé David s’offrir un triplé et la tête du classement des buteurs pour assommer l’OL (3-1, 79e).

Du moins c’est ce que l’on pouvait penser. Mais c’était sans compter sur l’abnégation du Général Lacazette. Plein de sang-froid, le n°10 lyonnais a repris victorieusement, de la tête, un service parfait de Kumbedi pour réduire l’écart (3-2, 83e). Avant d’éteindre complètement le stade Pierre-Mauroy, après un centre sur lequel s’est astucieusement effacé Tolisso (3-3, 89e). L’OL aurait même pu retourner le match en sa faveur si Lacazette avait fait preuve d’un poil plus de précision (90e+2), et que Dembélé n’avait pas buté sur Chevalier (90e+4). Pour conclure ce match de folie, Lille a même pensé avoir obtenu un 3e penalty… avant que M. Bastien n’aille consulter le VAR et ne l’annule pour une simulation de Bamba au duel avec Kumbedi (90e+7).

Lyon, qui restait sur 4 défaites en 4 matchs face à des équipes du top 7, stoppe l’hémorragie, mais a probablement définitivement dit adieu à ses espoirs d’Europe en fin de saison, du moins, en championnat. De son côté, le LOSC aligne un deuxième match nul consécutif et perd deux points précieux dans la course à l’Europe.

Le classement de la Ligue 1 # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 6 Lille 46 27 13 7 7 49 36 13 8 Lyon 40 27 11 7 9 42 31 11

L’homme du match

David (9) : faute de services étoilés en première mi-temps, le Canadien n’a pas réellement pu s’exprimer, étant contraint à trop souvent décrocher pour participer au jeu de son équipe. En revanche, il ne lui a pas fallu deux occasions pour être décisif. Dès le retour des vestiaires, il reprend parfaitement le centre de Bamba pour inscrire son 17e but de la saison en Ligue 1. Il fait également preuve d’un sang froid remarquable sur ses deux penaltys, où il entre littéralement dans la tête de Riou (61e, 79e). Si le record de meilleur buteur du LOSC au XXIe siècle était l’un des enjeux de la soirée, il n’a jamais forcé le trait pour le décrocher, prônant sans cesse le collectif. Il est buteur sur ses trois tirs de la rencontre. Efficace. Remplacé par Virginius (84e)

LOSC

Chevalier (6) : l’international espoir français a réalisé une prestation sérieuse. Sollicité très tôt dans la rencontre, il est resté vigilant devant Barcola, d’abord sur son dribble où il le force à s’excentrer, puis sur sa frappe où il bouche parfaitement son angle (13e). Auteur d’une bonne sortie (54e), il a également été dans la maîtrise sur son jeu au pied, alliant jeu court et jeu long. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit sur les trois buts lyonnais. Il est l’auteur d’une intervention précieuse en toute fin de match pour maintenir son équipe à flot (90+3e)

Gudmundsson (7) : de nouveau titularisé avec la blessure de Diakité, le Suédois a merveilleusement convoqué ses qualités de contrattaquant. S’il a parfois manqué de lucidité et de précision dans ses centres, il a été l’animateur de son couloir, créant du danger en permanence avec ses courses incessantes (23e, 40e, 43e, 48e, 58e). Néanmoins, son moment de flottement aurait pu coûter un but à son équipe si Barcola avait été plus tueur (13e). S’il a souffert face à la vitesse du Lyonnais en seconde période, il a su se montrer décisif, notamment sur le deuxième but lillois où il se retrouve dans la surface adverse et provoque le penalty. Une intervention précieuse en fin de rencontre (85e)

Yoro (7,5) : il est certainement le créateur du vaccin contre la pression. S’il n’a que 17 ans, l’enfant issu du cru dégage l’assurance et l’aplomb d’un défenseur chevronné. Sa lecture du jeu a souvent été impeccable (1e, 11e, 13e, 31e, 75e,), et il n’a jamais succombé à la pression des Lyonnais dans ses relances. Egalement auteur de plusieurs interventions brûlantes (39e, 58e, 94e), il a donné le sentiment d’être le patron naturel de cette défense. Sur le premier but de Lacazette en revanche, il doit davantage communiquer avec Weah (83e).

Alexsandro (4) : aligné d’entrée en l’absence de Djalo, le défenseur brésilien a réalisé une prestation neutre . Rarement sécurisant avec le ballon dans les pieds, il a également vu sa fébrilité rejaillir sur ses relances (3e, 8e, 9e, 55e). Trop facilement éliminé par Barcola qui aurait pu ouvrir le score (13e), le défenseur de 23 ans a également parfois été trop aspiré, laissant des trous béants dans son dos.

Weah (5) : de nouveau titularisé comme latéral droit, l’Américain confirme sa montée en puissance à ce nouveau poste. Serein devant Cherki où il protège très bien Chevalier (11e), le joueur formé au PSG a tenu son rang sur le plan défensif avec plusieurs interventions précieuses (43e, 72e). Sur le premier but de Lacazette en revanche, il n’est pas assez souverain et doit communiquer avec Yoro (83e).

André (5) : le capitaine lillois a rendu une copie propre. Inoxydable, il a sans cesse été en mouvement et à l’élaboration du jeu de son équipe. Dans sa zone, il a régné en maître, colmatant les brèches à des moments brûlants (4e, 37e, 84e). Confiant, il n’a jamais eu peur de prendre des risques dans ses relances, notamment par le dribble pour créer des décalages. Il manque en revanche de réussite sur le premier but lyonnais, où il renvoie involontairement le ballon dans les pieds de Barcola (64e).

André Gomes (6) : moins en vue que ces dernières semaines, l’international portugais a tout de même réalisé un match appliqué. Solide dans les duels (12e, 16e, 68e, 69e), il a illuminé par séquences le jeu grâce à sa clairvoyance et sa qualité de passe (17e, 66e). Sa présence dans le dernier tiers a en revanche été trop limitée, où il aurait parfois pu apporter du danger.

Cabella (6) : le leader technique de cette équipe lilloise a, comme souvent cette saison, guidé son équipe. En première mi-temps, il a généré du danger par ses dribbles et sa qualité technique dans les petits espaces, mais a trop rarement trouvé de relais. A l’origine du contre menant au deuxième but lillois, c’est également lui qui provoque - avec réussite - le deuxième penalty de la rencontre (79e). Ses gestes techniques dans les petits espaces se boivent sans soif.

Angel Gomes (4,5) : si sa qualité technique n’est plus un secret pour personne, l’ancien joueur de Manchester United a cruellement manqué d’impact, du moins en première mi-temps où il a rarement alimenté David. Auteur de plusieurs imprécisions techniques, il a ensuite rectifié le tir en deuxième période, notamment sur l’action du deuxième but lillois où il est l’auteur d’une passe inspirée (60e). Remplacé par Ounas (74e)

Bamba (6) : s’il a rarement été escorté par la réussite en première mi-temps, notamment dans le dernier geste où il a parfois avancé la tête dans le guidon (21e, 33e, 34e), l’ailier des Dogues a eu le mérite d’aller au bout de ses idées, et en a été récompensé. Dès le retour des vestiaires, il est l’auteur d’un centre parfait pour offrir à David son record (46e). Ses courses dans le dos de la défense rhodanienne ont également été un vrai poison par la suite de la rencontre.

David (9) : voir ci-dessus

Olympique Lyonnais