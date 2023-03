Irlande - France : Adrien Rabiot retient du positif de la victoire

La suite après cette publicité

Après la victoire de la France contre l’Irlande, à Dublin sur la plus petite des marges (0-1), le milieu français, Adrien Rabiot est revenu sur ce succès loin d’être facile : «Bien sûr il faut se satisfaire de la victoire, on était venu ici pour gagner. On sait que ça n’allait pas être un match facile face à une équipe qui met beaucoup d’engagement, qui joue différemment des Pays Bas. Poussés par leur public, on a eu des moments de difficultés mais l’important était de venir s’imposer. On a pas sous-estimé cette équipe, on savait qu’ils jouaient très regroupé avec un bloc compact. On l’a vu en première mi-temps, c’était compliqué de trouver la faille sur les 30 derniers mètres. C’était un match un peu fermé avec très peu d’occasions mais ils ont joué leur jeu, ils ont été solides, ils ont attendu», a-t-il affirmé au micro de La Chaîne L’Equipe.

Une victoire appréciable, surtout que les Bleus ont failli se faire égaliser par les Irlandais. Fort heureusement, Mike Maignan a sorti une parade décisive en allant chercher le ballon en lucarne : «en fin de match, sur les 10 dernières minutes, on a subi et heureusement que Mike était là. Il y a des matchs comme ça, il faut passer par là, il faut savoir les gagner. Peut-être qu’à d’autres moments, on n’aurait pas gagné, ce soir on a fait le boulot pour avoir les 3 points», a par la suite conclu Rabiot qui a également confirmé se sentir très bien cette saison sur le plan personnel : «Je progresse dans mon football, j’avance dans la vie avec plus de maturité. Mon passage en Italie me fait du bien footballistique. C’est un tout. L’image des gens a changé mais moi je ne pense pas avoir changé».

