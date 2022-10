Golden Boy 2022 : les 20 finalistes dévoilés !

Le quotidien italien Tuttosport a dévoilé ce vendredi la liste des 20 finalistes pour le Golden Boy 2022, trophée récompensant le meilleur jeune de moins de 21 ans. Et il y a quelques surprises avec notamment la présence de Mathys Tel, l'attaquant français de 17 ans, transféré du Stade Rennais au Bayern Munich à l'intersaison. Jamal Musiala et Rayan Gravenberch représentent eux aussi le club bavarois.

Qui succèdera au Barcelonais Pedri ? Il y a, cette année encore, du beau monde. Vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga est présent, tout comme le Parisien et international portugais Nuno Mendes. Trois joueurs du Barça sont présent : Pedri, Gavi et Ansu Fati. Les joueurs du BvB Jude Bellingham et Karim Adeyemi seront aussi de potentiels vainqueurs.

Here we are!!!



The final list of 20 candidates for the European Golden Boy 2022 👇🏻#EuropeanGoldenBoy2022#GoldenBoy2022#EuropeanGoldenBoy#GoldenBoy pic.twitter.com/nnALCNH9NC