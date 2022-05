Paris FC - Sochaux : les compositions officielles

C'est le début des play-offs en Ligue 2 ce mardi soir. Le Paris FC, quatrième de L2, accueille Sochaux, cinquième, à Charléty. (Un match à suivre en direct sur notre site, coup d'envoi 20h30). Le vainqueur de ce match ira défier Auxerre, vendredi, avant de peut-être se confronter au 18e de L1, la semaine prochaine. Le chemin est donc encore long pour les Parisiens et les Sochaliens mais il commence ce soir. Le perdant sera officiellement en vacances.

Pour cette rencontre, Thierry Laurey, le coach du PFC, privé de Boutaïb, fait des choix forts avec notamment les présences de Lopez, Mandouki ou encore Caddy sur le banc au profit d'Alfarela ou encore Gory devant. Même chose chez Omar Daf, l'entraîneur de Sochaux. Annoncés titulaires, Pogba et Do Couto ne débutent pas cette rencontre. C'est Diedhiou qui formera la charnière centrale avec Aaneba alors qu'Ambri sera en soutien de Kalulu avec Mauricio et Weissbeck.

Les compositions officielles :

Paris FC : Demarconnay – Bamba, Camara, Chergui, Hanin – Siby, Name, Iglesias – Alfarela, Guilavogui, Gory

Sochaux : Prévot – Henry, Aaneba, Diedhiou, Ndour – Lopy, Ndiaye – Mauricio, Weissbeck, Ambri - Kalulu