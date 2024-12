Le Bayern Munich a désigné sa nouvelle priorité mercato à 80 M€

Le Bayern Munich aime anticiper. Très souvent, les pensionnaires de l’Allianz Arena ont bouclé des deals dès le mois de janvier afin de devancer la concurrence et d’éviter de payer des sommes colossales puisque les prix grimpent en flèche durant l’été. Ainsi, les Allemands travaillent depuis plusieurs mois sur la possible arrivée de Florian Wirtz. Un joueur qu’ils suivent depuis près de huit ans, mais qu’ils ne sont jamais parvenus à faire signer. Pourtant, la direction bavaroise continue d’échanger régulièrement avec l’entourage du footballeur âgé de 21 ans. Mais les dernières nouvelles venues d’outre-Rhin ne sont pas très bonnes pour les Munichois.

Le Bayern Munich oublie Wirtz

En effet, Kicker a révélé en début de semaine que Wirtz a prolongé son contrat avec le Bayer Leverkusen. Sous contrat initialement jusqu’en juin 2027, il a visiblement paraphé un nouveau bail pour au moins une année supplémentaire, soit jusqu’en 2028. Un coup dur pour le Bayern Munich qui le courtisait, tout comme le Real Madrid. Mais les Bavarois ont toujours un coup d’avance. Conscient de la complexité de ce dossier, ils ont avancé leurs pions en parallèle sur une autre piste. Un plan B plutôt séduisant qui se nomme Xavi Simons. Ce n’est pas la première fois que son nom est lié au géant allemand. Mais Sky Germany assure qu’il est le joueur désiré par les dirigeants du Bayern Munich.

Max Eberl apprécie toujours autant le profil du Néerlandais, auteur de 3 buts et 3 assists en 11 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Malgré sa blessure à la cheville (56 jours d’absence, 12 rencontres manquées), le joueur de 21 ans s’affirme comme une valeur sûre de la Bundesliga. Un championnat qu’il connaît parfaitement, ce qui est un plus pour le Bayern Munich. Ce jeudi, Max Eberl a d’ailleurs encensé le joueur passé par la Masia et le FC Barcelone. « Xavi Simons est un joueur exceptionnel. Il a montré à Leipzig qu’il pouvait faire la différence. On ne peut pas remplacer un joueur comme lui à chaque fois. Peut-être que Leipzig aura un coup de pouce s’il revient demain).»

Xavi Simons est la nouvelle priorité

En effet, SportBild révèle qu’il pourrait faire son grand retour à la compétition demain à l’occasion de la rencontre face au Bayern Munich demain soir à 20h30 à l’Allianz Arena. L’occasion pour les têtes pensantes munichoises de l’observer de plus près. Mais elles savent d’ores et déjà que ce dossier sera difficile puisque Leipzig souhaite le conserver définitivement et que d’autres clubs sont également sur le coup, à l’image du Barça, du Real Madrid, du BVB, de Liverpool et d’Arsenal. Le PSG, qui n’a pas encore tranché sur son cas, aura aussi son mot à dire. Récemment, The Athletic évoquait un prix de départ minimum de 80 M€.

Mais pour doubler la concurrence, Munich serait prêt à lâcher plus d’argent. Relancé sur le mercato d’hiver, Max Eberl a révélé que la priorité est d’abord d’avancer sur les prolongations. «La priorité est donnée aux transferts internes, c’est-à-dire aux prolongations de contrat. Quand tout le monde sera de nouveau en forme, nous aurons encore plus d’options. Nous sommes extrêmement satisfaits de l’effectif.» Il a d’ailleurs précisé que la prolongation de Manuel Neuer est en excellente voie. Le Bayern Munich a décidément du pain sur la planche…