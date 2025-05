Villarreal : Logan Costa plaît en Premier League

En moins de trois ans, Logan Costa est passé du banc du TFC à la Ligue Europa en passant par les sommets de la Liga. Ce week-end encore, il s’est frotté au Barça et à Lamine Yamal, en empochant notamment une précieuse victoire décisive qui a permis au sous-marin jaune de valider son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’international cap-verdien a été un grand artisan de la belle saison du Sous-Marin jaune en Liga.

Arrivé l’été dernier en provenance de Toulouse contre un chèque de 18 M€ alors qu’il était suivi par des formations de Premier League et de Serie A, Logan Costa s’est rapidement rendu indispensable à Marcelino marquant même son premier but dès la cinquième journée de championnat d’un coup de tête salvateur l’un de ses points forts. Mais résumer le natif de Saint Denis à son jeu de tête serait sacrément réducteur.

La Premier League chaud sur Logan Costa

En Liga, le n°2 de Villarreal, qui a disputé 31 matches et a marqué 2 buts cette saison en Liga, est un défenseur central fort dans les duels, habile aussi bien du pied droit que du pied gauche qui se distingue par une très bonne sortie de balle alternant jeu court et jeu long tout en essayant toujours de jouer vers l’avant. Des qualités pas si communes sur le marché des défenseurs actuellement. C’est la raison pour laquelle il ressort de manière quasi systématique au niveau de la data, si chère désormais aux cellules de recrutement des plus grands clubs européens.

Et cela commence sérieusement à s’agiter du côté de la Premier League. Selon nos informations, trois formations anglaises, dont les noms n’ont pas filtré, ont pris contact directement avec le représentant du joueur afin de jauger sa disponibilité sur le marché estival. Épanoui dans son club avec un environnement sain et propice à son développement, Logan Costa est d’ores et déjà séduit par la perspective d’évoluer en Ligue des Champions avec le sous-marin jaune qui est cinquième de Liga. De son côté, Villarreal n’a clairement pas envie de laisser partir l’un de ses meilleurs joueurs en vue de disputer la C1 la saison prochaine. À suivre…