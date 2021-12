AC Milan : quand Zlatan Ibrahimovic doit son niveau à.. sa coupe de cheveux !

La suite après cette publicité

En pleine promotion de son nouveau livre «Adrenalina», l'attaquant de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic multiplie les entretiens dans les médias italiens et nous offre plusieurs anecdotes sur sa carrière italienne. La dernière en date durant l'émission Che Tempo Che Fa de la chaîne de télévision transalpine Rai3, lors de laquelle l'international suédois s'est longuement confié sur le bon début de saison des Rossoneri, actuellement leaders de Serie A et qui joueront leur qualification en phase finale de la Ligue des Champions ce mardi face à Liverpool.

L'ex-Parisien a également évoqué une discussion avec son ancien président Silvio Berlusconi à Milan, concernant sa coupe de cheveux : «Berlusconi a toujours voulu que je me coupe les cheveux. Je lui ai dit que je ne pouvais pas car ma force se trouve dans mes cheveux. C’est pour ça que j’ai fait ma queue de cheval. Plus elle est longue, plus je suis fort», a lâché le buteur de 40 ans, déjà auteur de 6 buts et 2 passes décisives en 12 matches cette saison en championnat. L'hypothèse d'Ibra semble se confirmer...