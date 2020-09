Saint Etienne et Lorient à la lutte pour Raouf Mvroivili

À 21 ans, Raouf Mvroivili a déjà pas mal bourlingué. Formé à l'OM en compagnie d'un certain Bouba Kamara, ce milieu de terrain box to box, qui a été international tricolore U16, U17 et même U19, a finalement débarqué au FC Metz à 18 ans. Après un prêt réussi en D2 belge du côté de Seraing (17 matches - 4 buts), ce joueur très technique et habile des deux pieds a refusé de signer une prolongation de contrat en Moselle et se retrouve libre comme l'air.

La suite après cette publicité

Et le profil et le statut d'agent libre du natif de Marseille ne laissent pas indifférent en Ligue 1. L'AS Saint-Etienne qui apprécie ce type de recrutement malin et aussi le FC Lorient et même Troyes en Ligue 2 sont à l'affût de ce jeune joueur à fort potentiel.