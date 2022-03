Barrages CdM 2022 : le match de l'Ukraine reporté, la Pologne qualifiée d'office

La FIFA vient de prendre une série de décisions concernant les rencontres de barrages pour le prochain Mondial, qui auront lieu fin mars. L'institution qui régit le football mondial vient ainsi de publier un communiqué officiel sur son site. On apprend tout d'abord que la Pologne, qui devrait affronter la Russie, est automatiquement qualifiée et affrontera ensuite le vainqueur du duel entre la Suède et la République Tchèque.

Puis, on apprend aussi que la rencontre de l'Ukraine face à l'Ecosse, prévue pour le 24 mars, aura finalement lieu en juin. Il en va donc de même pour le match entre le Pays de Galles et l'Autriche, dont le vainqueur affrontera celui du match cité précédemment.