JO, EdF : nouveau délai pour la liste

Sylvain Ripoll peut souffler. En difficulté pour convoquer dix-huit joueurs et quatre réservistes pour les prochaines Jeux Olympiques, le sélectionneur des Bleuets bénéficie d'un nouveau délai pour envoyer sa liste définitive. Pour rappel, la Fédération Française de Football devait communiquer la liste des joueurs appelés à disputer le tournoi olympique ce mercredi.

La suite après cette publicité

La FIFA a autorisé les différentes fédérations à patienter jusqu'à vendredi pour la publication de cette liste précise l'Equipe. Un soulagement pour Ripoll confronté aux refus de plusieurs clubs de libérer leurs joueurs du 22 juillet au 8 août. Ainsi, Eduardo Camavinga, Benoît Badiashile ou encore Maxence Caqueret et Jonathan Ikoné avaient été bloqués par les clubs en question. En parallèle de cette dérogation, le statut de réserviste disparaît, pour laisser place à un groupe de 22 joueurs et non plus dix huit plus quatre réservistes.