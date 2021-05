Cedric Hountondji, le roc défensif de Clermont

Défenseur indispensable de Clermont (actuel 2ème de Ligue 2), Cédric Hountondji (27 ans) devrait était encore une fois titulaire lundi soir lors du choc face à Grenoble (victoire 2-1). Débarqué du Levski Sofia à l'été 2019, le défenseur central de 27 ans a répondu aux attentes placées en lui. L'observation des matches confirme sa maîtrise technique, son sens de l'anticipation et du placement, le plus souvent dans l'axe d'une défense à deux. Toutes compétitions confondues, il totalise 34 titularisations depuis le début de saison, sa seules absence étant liée à une suspension pour accumulation de carton jaunes. Aujourd'hui, il est considéré comme un pilier de la meilleure défense de Ligue 2 (22 buts encaissés)

La suite après cette publicité

Très attentif à la récupération, Hountondji apporte son professionnalisme, mais aussi son sens du combat, qui colle aux valeurs de Clermont. « Garder le même état d’esprit, d’abord. Continuer à jouer, à bien écouter le coach aux entraînements pour qu’on puisse progresser encore plus, être plus performants et réguliers. Sachant que l’objectif du club, je pense, cette année, ce n’est pas les barrages, c’est la montée directe. On n’en a pas encore vraiment parlé, déjà parce qu’on n’a pas encore accès aux vestiaires mais on va le faire rapidement. Se mettre des objectifs, c’est important. », avait lancé l'international béninois (10 sélections) en début de saison. Dauphin du championnat derrière Troyes, Hountondji se rapproche un peu plus chaque jour de la montée en Ligue 1.

Et les performances de l'athlétique et longiligne (1,96 m, 92 kg) natif de Toulouse ne sont pas passées inaperçues. Révélation de la saison de Ligue 2, le défenseur central, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Clermont, devrait l'un des enjeux du prochain mercato estival. C'est le cas notamment en Espagne où Alavés a fait part de son intérêt. Le marché de Ligue 1 regarde aussi avec assiduité les performances du clermontois. Angers, Saint-Étienne et d'autres membres du top 10 français ont directement ou indirectement fait savoir qu'ils suivaient le joueur.