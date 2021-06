La FIFA donne raison à Leipzig contre Leeds dans l'affaire Jean-Kévin Augustin

L'histoire n'est pas encore terminée mais le RB Leizpig vient de gagner la première manche dans cette affaire. Le club allemand a annoncé ce mardi que la FIFA leur a donné raison en première instance dans le cadre de la procédure contre Leeds United pour le transfert de Jean-Kévin Augustin (23 ans). «Cependant, le jugement n'est pas encore définitif. Le raisonnement est toujours en suspens», précise le RB Leipzig.

L'ancien club de l'attaquant français entre 2017 et 2020 avait attaqué l'écurie anglaise entraînée par Marcelo Bielsa il y a plusieurs mois. Prêté par Leipzig à Leeds entre janvier et juillet 2020, Jean-Kévin Augustin était censé être automatiquement acheté par les Peacocks pour 21 M€ en cas de promotion en Premier League. Malgré leur accession à l'élite anglaise, Leeds n'a pas respecté cette part du contrat, estimant que le joueur formé au PSG, aujourd'hui à Nantes avec qui il évolue en réserve, n'a pas réellement participé à cette montée en Premier League et donc que le transfert n'était pas valable.