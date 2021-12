RC Lens-PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est indéniablement le choc de cette 17ème journée de Ligue 1. Ce samedi soir, le Racing Club de Lens accueille le Paris Saint-Germain à Bollaert. Une belle affiche qui se déroulera à 21 heures devant un stade comble. Tenus en échec par l'OGC Nice en début de semaine, les Parisiens voudront reprendre leur marche en avant. Côté lensois, on rêve de faire chuter l'ogre parisien avec l'appui d'un public en fusion.

Le décor est planté, Franck Haise et ses hommes voudront contrecarrer les plans franciliens ce soir. Pour y parvenir, le technicien artésien devrait opter pour un 3-4-2-1 avec l'indéboulonnable Jean-Louis Leca dans les buts. Devant lui, on retrouverait une défense à trois composée de Medina, Danso et Gradit. Au milieu, Frankowski s'installerait couloir gauche, Jonathan Clauss occuperait le couloir droit et le duo Fofana, Doucouré se positionnerait dans l'axe. Un cran plus haut, Gaël Kakuta devrait effectuer son grand retour dans le onze, lui qui avait été ménagé face à Clermont mercredi soir (2-2). Enfin en attaque, on retrouverait Arnaud Kalimuendo prêté par le PSG, et Sotoca.

Mauricio Pochettino pourrait préserver Mbappé

De son côté, Mauricio Pochettino devrait effectuer une légère rotation dans son onze comme annoncé en conférence de presse vendredi. Ainsi, Donnarumma enchainerait dans les buts, avec devant lui la charnière centrale classique composée du duo Marquinhos-Kimpembe. Côté gauche, Juan Bernat démarrerait la rencontre, et Thilo Kehrer s'installerait sur le flanc droit de la défense parisienne.

Au milieu en revanche, on s'avancerait vers du solide avec le trio Verratti, Gueye, Paredes. En attaque, Pochettino pourrait laisser souffler Kylian Mbappé et titulariser Mauro Icardi. L'ancien buteur de l'Inter Milan serait accompagné de ses collègues argentins Lionel Messi et Angel Di Maria. Tous les ingrédients semblent donc réunis pour assister à un grand match !

