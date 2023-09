Mercato : les folles histoires des transferts avortés de dernière minute

La suite après cette publicité

Sur les trois derniers mois, les clubs avaient la possibilité de se renforcer en recrutant des nouveaux joueurs. Et parmi toutes les officialisations, toutes les rumeurs, tous les accords, certains joueurs sont passés tout proches de voir leur destin changé. Lors de l’ultime journée du mercato, le Bayern Munich a par exemple dû annuler les arrivées Joao Palhinha et Armel Bella-Kotchap n’ayant pas pu boucler les dossiers avant la fin de la date limite. Le Portugais avait déjà posé avec le maillot du club allemand et réalisé sa séance photo. Mais il retournera à Fulham tandis que le Néerlandais a rebondi rapidement du côté du PSV Eindhoven quelques heures plus tard. Mais ces deux joueurs ne sont évidemment pas les seuls. Voici quelques histoires croustillantes de cet été.

L’Arabie saoudite aurait pu tout rafler

Durant l’été, l’Arabie saoudite a décidé de frapper très fort en tentant d’attirer les meilleurs joueurs de la planète. Cela a porté ses fruits avec les arrivées de Karim Benzema, N’Golo Kanté, Neymar, Bounou, Mahrez, Firmino pour ne citer qu’eux. Et d’autres joueurs auraient pu les rejoindre durant l’été. Du côté d’Al-Nassr, le mercato s’est clôturé avec l’arrivée de l’international espagnol Aymeric Laporte qui a donc quitté Manchester City. Mais, de base, Al-Nassr visait un tout autre profil, et il est Français. Le club de Cristiano Ronaldo voulait en priorité… Dayot Upamecano. Mais pas question pour le Bayern Munich de s’en séparer, ce qui a contraint le club à changer de cible.

À lire

Pourquoi il ne faut absolument pas rater OL - PSG

Toujours du côté d’Al-Nassr, le club a essayé de détourner un joueur à la dernière minute. Al-Ahli, concurrent, accélérait sur son mercato et souhaitait boucler l’arrivée d’un milieu de terrain avec comme priorité Franck Kessié. Alors Al-Nassr a tenté un coup de poker et a envoyé une délégation à Barcelone dans la nuit pour négocier le transfert du milieu de 26 ans. Mais cette tentative a échoué et le joueur a bien pris la direction d’Al-Ahli.

La suite après cette publicité

Paris a manqué Veiga et Mahrez

En Arabie saoudite, on pourra également citer le cas d’Alvaro Morata. L’international espagnol devait quitter l’Atlético de Madrid pour signer avec Al-Shabab cet été. Le club saoudien avait trouvé un accord avec les Colchoneros et avec le joueur. Tout était bouclé. Sauf qu’entre temps, Al-Shabab a changé de président et cela a tout chamboulé. Résultat, Morata n’a pas pu rebondir et a enchainé une nouvelle saison à Madrid. En Espagne, un transfert a choqué. Il s’agit du départ de la pépite Gabri Veiga. Le jeune espagnol courtisé par toute l’Europe a quitté le Celta Vigo pour Al-Ahli. Un coup dur pour… le PSG qui était proche de le signer.

Les négociations entre les parties avançaient très bien. Tellement bien que la traditionnelle visite médicale préalable à la signature du contrat était prévue. Le milieu de 21 ans devait se rendre à Paris le 5 juillet pour faire ses tests. Mais au dernier moment, cette visite a été annulée. En Espagne toujours, le Rayo Vallecano a tenté le joli coup Sergio Ramos, sans succès. Dans le rayon des transferts qui auraient pu être improbables, au Brésil, Santos a essayé de recruter Eden Hazard pour une dernière danse au pays du football.

La suite après cette publicité

Ounahi et la tentation du Barça

Enfin, du côté de notre Ligue 1, il y a eu du mouvement aussi. À commencer par le joueur de l’OM Azzedine Ounahi. En fin de mercato, la situation de l’international marocain, qui ne joue plus vraiment sous Marcelino, a été observée par plusieurs clubs en Angleterre, en Espagne et en Italie. Du côté de la Liga, c’est le FC Barcelone qui était intéressé par le joueur et cette belle opportunité. Avec les moyens limités du club catalan, un prêt a été à l’étude sur les derniers jours du mercato pour renforcer le milieu de terrain. Mais ce n’était pas intéressant pour l’OM qui souhaitait un transfert sec en cas de départ du joueur. L’Inter Milan était aussi à l’affût.

Le PSG aurait aussi pu recruter une autre star en attaque. Alors qu’il évoluait du côté de Manchester City, Riyad Mahrez, pisté avec insistance par l’Arabie saoudite, était une possibilité pour le PSG. Mais Luis Campos a estimé que cette piste était trop couteuse pour le club de la capitale. Finalement, l’international algérien a signé à Al-Ahli contre 35 millions d’euros… De son côté, l’OL pensait à Sergio Akieme à gauche en cas de départ de Tagliafico alors que Youssouf Fofana a refusé Nottingham Forest malgré l’accord écrit entre Monaco et le club anglais (qui a finalement recruté Sangaré du PSV). Pour conclure ces folles histoires, Tottenham était proche de se faire doubler par Chelsea pour Brennan Johnson. Les Blues avaient un accord avec Nottingham pour le transfert de l’attaquant plus des joueurs dont Callum Hudson-Odoi. Mais le deal a capoté. Finalement, Callum Hudson-Odoi a bien rejoint les Reds mais Brennan Johnson a signé chez les Spurs contre 52 millions.