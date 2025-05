OM : De Zerbi dresse un bilan sans filtre d’une saison tourmentée

Après une saison marquée par les hauts et les bas, Roberto De Zerbi a dressé un bilan sincère et éloquent du parcours de l’Olympique de Marseille en 2024-2025. En conférence de presse, l’entraîneur italien a souligné les instants marquants qui ont forgé le caractère de son groupe : « le meilleur moment ? La victoire contre Lyon à domicile, la première victoire face à Brest, la victoire contre Monaco après la mise au vert de trois jours et les réveils à 5h du matin, le match au Havre aussi avec la première mi-temps pas maîtrisée, l’interruption…» Des souvenirs révélateurs d’une équipe capable de se transcender, malgré les turbulences qui ont secoué son environnement.

Mais si les victoires ont nourri l’espoir, certaines périodes ont laissé des cicatrices plus personnelles. De Zerbi ne cache pas avoir été profondément affecté par les tensions extra-sportives ayant émaillé la saison : « le pire moment ? Je pense qu’il ne concerne pas le terrain, c’est quand je me suis senti attaqué, j’ai été touché avec ces rumeurs de mutineries, c’est la chose la plus fausse que j’ai pu entendre de ma vie, ça m’a agacé, ça m’a vraiment énervé, mais peut-être que ça nous a servi pour en être là. J’ai 45 ans, je suis le plus vieux de ce vestiaire donc je n’ai pas de problème à être le bouc émissaire si on en est là aujourd’hui ». Une déclaration forte, à l’image d’un technicien passionné, prêt à tout assumer pour protéger son groupe et maintenir le cap jusqu’au bout.