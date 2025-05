Inter Milan : Lautaro Martinez encore absent de l’entraînement

La course contre-la-montre a déjà débuté. À deux semaines de la finale de Ligue des Champions entre l’Inter Milan et le PSG, les Nerazzurri retiennent leur souffle pour Lautaro Martinez. Encore dans la course pour aller chercher leur deuxième Scudetto consécutif aux dépens de Naples, les Interistes vont jouer ce dimanche contre la Lazio Rome (18h).

Une rencontre qui se jouera sans Lautaro Martinez. Auteur de 12 buts cette saison en Serie A, l’attaquant argentin est encore blessé depuis la rencontre de Ligue des Champions face au FC Barcelone. D’après les informations de la presse italienne, le capitaine milanais n’était pas présent à l’entraînement collectif ce vendredi. Une nouvelle peu rassurante à deux semaines du rendez-vous de l’année à Munich face à Paris.