OM : les mots forts de Mason Greenwood sur Roberto De Zerbi

Mason Greenwood est reconnaissant de ce que lui a apporté Roberto De Zerbi à l’OM. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’Anglais s’est montré particulièrement élogieux avec son entraîneur, qui avait œuvré pour le voir débarquer dans son sillage l’été dernier à Marseille.

«Ce qui m’a marqué avec lui ? C’est l’un des meilleurs entraîneurs au monde, il est super exigent, c’est la raison pour laquelle je suis venu ici. On a une super relation, il veut me mettre dans la meilleure position pour que je m’exprime au mieux et que je mette en oeuvre mon jeu.» Il aura une dernière occasion de s’illustrer cette saison face à Rennes, demain (20h45), pour peut-être rattraper Ousmane Dembélé au classement des buteurs.