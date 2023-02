Brésil : l’incroyable Hulk fait encore des ravages !

La suite après cette publicité

Il a profité de la faillite du championnat chinois pour quitter Shanghai SIPG et rentrer au pays. En 2021, Hulk, 36 ans aujourd’hui, revenait au Brésil, presque 18 ans après avoir émigré au Japon pour lancer sa carrière au Kawasaki Frontale. Recruté par l’Atlético Mineiro où évoluent les deux ex-pensionnaires de Ligue 1, Otavio (Bordeaux) et Jemerson (Monaco, Metz), le puissant attaquant découvrait donc la Série A brésilienne. Et il a immédiatement fait mouche.

Une année 2021 XXL

Dès sa première saison, il a atteint les demi-finales de la Copa Libertadores (éliminé par Palmeiras) en inscrivant 7 buts (3 assists) en 12 matches. Il a ensuite remporté la Coupe du Brésil face à l’Athletico Paranaense. Il a marqué deux fois dans cette finale aller-retour, ce qui a porté son total à 8 réalisations et 1 assist en 10 rencontres. Enfin, il a bouclé cette année 2021 très prolifique en décrochant le titre de champion du Brésil au nez et à la barbe de Flamengo et Palmeiras. Avec 19 buts (7 assists) en 35 matches au compteur, Hulk a même fini la saison à la place de meilleur buteur du championnat. Pour un come-back au pays, c’est réussi.

L’année suivante a toutefois été moins spectaculaire. L’Atlético Mineiro a fini 9e de Série A, a été sorti dès les quarts de finale en Copa Libertadores et en huitièmes de la Coupe du Brésil. Ce qui n’a pas empêché l’ancien bulldozer du FC Porto de marquer 29 réalisations, toutes compétitions confondues. Et depuis le début de l’année 2023, l’Atlético MG dispute le championnat mineiro (de son état). Encore une fois, Hulk se montre en forme avec 5 buts et 1 assist en 3 matches. Lors de sa dernière apparition face au Democrata-SL, le numéro 7 a planté un doublé, marquant ainsi son 70e but (15 doublés, 19 assists) en 117 matches pour son club. Et pour les nostalgiques de ses frappes surpuissantes, sachez qu’il a marqué ses deux buts sur coup franc, dont un missile chronométré à 119 km/h ! Hulk a ainsi égalé le record de Ronaldinho pour l’Atlético (2 buts sur coup franc dans un même match) et réédité un exploit qu’il avait réalisé pour la dernière fois en 2010 avec Porto face à Genk.

Devenu l’idole de Belo Horizonte

Des statistiques impressionnantes en seulement deux ans. À titre de comparaison, en quatre ans et demi passés au FC Porto, Hulk a marqué 77 fois (65 assists !) en 169 matches. Avec Shanghai, c’est 76 réalisations (54 assists) en 145 matches. Vous l’aurez compris, Hulk fait le bonheur du Galo. Une belle revanche pour l’attaquant face aux observateurs très critiques de Belo Horizonte qui le qualifiaient de « joueur fini » quand l’Atlético Mineiro l’a signé en février 2021 à l’âge de 35 ans. Mécène du club de Belo Horizonte, Rubens Menin ne regrette d’ailleurs pas une seconde d’avoir prolongé jusqu’en décembre 2025 le contrat de sa star (3,2 M€ annuels et clause libératoire de 50 M€, ndlr)

« Hulk est ce qui manquait pour compléter cette équipe, qui était très bonne. Nous sommes montés pour de vrai. On savait que l’adversaire, le concurrent, qui était Palmeiras, était difficile. Mais nous avons été plus indulgents avec ses demandes. Je pense que c’était une des raisons du succès. Il restera à jamais dans les mémoires des fans de l’Atlético pour ce qu’il a déjà fait, et il a encore beaucoup à faire devant lui. Hulk est différent. C’est une star qui n’a pas de vanité, s’entraîne beaucoup, arrive tôt. Il aimait l’Atlético. L’idole c’est ça. Il s’intègre et la foule l’aime. On espère qu’il restera longtemps. Il joue par amour. Un mec qui a tout ce qu’il a déjà, a fait ce qu’il a déjà fait, continue dans le foot par amour, sinon ce ne serait pas Hulk. » Un bel hommage.