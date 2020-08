Edinson Cavani a enfin dit oui à Benfica

Edinson Cavani est, actuellement, libre de s'engager là où il le souhaite. Le buteur qui a inscrit jusqu'à 138 réalisations en championnat avec la formation francilienne ne manque pas de prétendants. Depuis des mois déjà, il est annoncé un peu partout, de l'Atlético de Madrid à Newcastle en passant par plusieurs écuries italiennes. Du haut de ses 33 ans, il reste une excellente affaire pour les clubs de l'élite européenne.

Et depuis des semaines déjà, un prétendant est arrivé en force sur ce dossier. Il s'agit de Benfica. L'écurie portugaise s'est ainsi montrée très agressive dans les négociations avec le joueur et son entourage, et tout porte à croire qu'elle va rafler la mise. C'est du moins ce qu'affirme le quotidien Record ce samedi. El Matador aurait accepté l'offre formulée par les Aigles.

Cavani est convaincu par Benfica

Le joueur a ainsi dit oui au contrat de trois ans formulé par le deuxième de la dernière édition du championnat lusitanien. Il reste seulement quelques détails liés au salaire et à la prime à la signature que va toucher l'attaquant à régler, mais tout devrait se conclure rapidement. Le principal concerné serait convaincu par le projet mené par Jorge Jesus présenté par la direction lisboète.

Le média précise que des efforts vont être faits des deux côtés, sur le plan financier pratiquement, pour que le mariage puisse avoir lieu le plus rapidement possible. Plusieurs publications locales affirmaient que la prime à la signature du joueur pourrait grimper jusqu'aux 8 millions d'euros. Aux dernières nouvelles, le clan du joueur réclamait un salaire de 12 millions d'euros par saison, et ses futurs émoluments au Portugal seront donc a priori inférieurs.