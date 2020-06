Les exigences salariales d'Edinson Cavani ont refroidi l'Inter

Où jouera Edinson Cavani la saison prochaine ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais les quelques échos permettent d'éliminer certaines pistes. Le nom de l'Inter Milan revenait régulièrement ces derniers temps, avant que Beppe Marotta, le directeur sportif, assure qu'il n'était pas une priorité, même en cas de départ de Lautaro Martinez. « C’est une des opportunités, il fait l’objet d’un suivi parce que c’est un joueur en fin de contrat. Nous n’avons pas approfondi le dossier. En ce moment, il est plutôt loin de l’Inter. »

Mais les deux parties ont bel et bien discuté récemment, comme l'affirme La Gazzetta dello Sport. Le clan Cavani a ainsi fait part de ses exigences financières et réclamé un salaire annuel net de 12 M€. Un contrat pharaonique qui ne colle pas aux critères de l'Inter, dont le salaire annuel maximum, glané notamment par Lukaku et Eriksen, s'élève à 9 M€ en comptant les divers bonus. L'Inter a donc mis fin aux discussions.