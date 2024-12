Le RC Lens se penche sur le meilleur buteur de la Coupe du Monde U17 2019 !

On peut le voir depuis quelques semaines, l’heure est clairement aux économies au RC Lens. Au sein du club artésien, le but n’est plus de dépenser des fortunes pour se renforcer et l’on veut désormais retrouver ce qui faisait la force du RCL il y a quelques saisons encore, à savoir la capacité de la cellule de recrutement lensoise à dénicher de belles affaires à moindre coût. Comprenez qu’on vise plus des recrutements à la Khusanov que des recrutements à la Elye Wahi.

Des renforts qui ont deux avantages, celui de ne coûter qu’un prix modique de transfert, mais aussi de coller aux exigences salariales que souhaite mettre en place la nouvelle direction lensoise. La dernière cible lensoise correspond en tout point à ces critères. Selon nos informations, le RC Lens a jeté son dévolu sur Sontje Hansen. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que cet attaquant très polyvalent de 22 ans était considéré il y a encore de cela 3 saisons comme l’un des plus grands espoirs du football néerlandais.

Formé à l’école de l’Ajax Amsterdam, Sontje Hansen a marqué de son talent les catégories de jeunes aussi bien de l’école ajacide que celles des Pays-Bas. Son principal fait d’armes ? Un titre de meilleur buteur de la Coupe du Monde U17 en 2019. Avec 6 buts au compteur (et 3 passes décisives) dont un triplé face au Nigéria, il avait propulsé son équipe en 1/2 finale de la compétition qui avait été stoppée net par la France de Kalimuendo auteur d’un triplé ce soir-là. Doté d’une vitesse de pointe éblouissante et d’une adresse clinique devant le but, le natif d’Hoorn, disposait en outre d’une large palette offensive qui lui permet d’évoluer sur tout le front de l’attaque grâce à la qualité de son pied droit, mais aussi de son pied gauche où il n’était pas maladroit non plus.

Un joueur doté d’un profil offensif polyvalent et explosif

Ainsi lorsqu’il a reçu des mains de Ronaldo et de Cafu le titre de meilleur buteur du tournoi, tout laissait alors penser que sa carrière allait être faste et glorieuse. Mais à l’Ajax, malgré de belles stats en équipe réserve, la porte de l’équipe première se refuse à Sontje Hansen qui finit par quitter son club formateur pour rejoindre le NEC Nimegue durant l’été 2023 à l’issue de son contrat. Après une première année prometteuse chez les pros (33 matches - 6 buts et 6 passes décisives), l’international néerlandais U21 continue de naviguer sur les mêmes bases cette saison avec 4 buts et une passe décisive en 16 matches. Mais surtout, c’est le côté spectaculaire du joueur qui impressionne comme lors de son but incroyable face au FC Ultrecht après une course incroyable de 80 mètres.

Un profil donc qui a tapé dans l’œil du RC Lens plus que jamais à la recherche de joueurs offensifs après les blessures de Satriano, de Labeau Lascary et des blessures à répétition de Saïd. Capable d’évoluer sur tous les fronts de l’attaque, Sontje Hansen, qui n’est pas contre à l’idée d’évoluer en Ligue 1, pourrait être un renfort parfait et à coût correct puisque selon nos informations, la valeur du joueur est de 5 M€. Reste désormais à savoir si le club artésien, aux finances exsangues, va passer à l’action et surtout quand on sait que le joueur plait également beaucoup en Allemagne et en Angleterre.