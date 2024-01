PSG : Luis Enrique est déjà sous le charme de Lucas Beraldo !

Lucas Beraldo (20 ans) est la première recrue hivernale du Paris Saint-Germain. Arraché à São Paulo en échange de 20 M€, le jeune Brésilien est devenu le transfert le plus cher de l’histoire du Brésil pour un défenseur vendu en Europe. Arrivé en France, l’ancien Pauliste a déjà enfilé sa nouvelle tenue pour s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers. «Je suis très heureux. Je ne pense pas avoir encore réalisé que je suis dans ce très, très grand club qu’est le Paris Saint-Germain. Au Brésil, le Paris Saint-Germain est un club très célèbre. Et je ne pense pas que ce soit seulement au Brésil, puisqu’en France, c’est l’équipe la plus performante et elle l’a démontré ces dernières années. Je pense que cela a pesé lourd dans ma décision de venir dans le plus grand club français, pas seulement pour être un joueur supplémentaire, mais pour pouvoir apporter un plus à l’équipe, afin que nous puissions continuer à gagner des titres», déclarait-il hier.

À Paris, Beraldo va logiquement devoir s’acclimater à son nouvel environnement. Mais en France, le Brésilien va pouvoir compter sur le soutien de plusieurs lusophones pour l’aider dans son intégration. « On essaye de l’aider, moi comme Marqui, Viti et Gonçalo. On essaye de rendre plus facile son intégration. C’est toujours mieux quand des coéquipiers parlent la même langue », a indiqué le Portugais Danilo Pereira ce mardi en conférence de presse. De son côté, Luis Enrique n’a pas boudé son plaisir au moment d’accueillir une nouvelle recrue. « C’est un joueur très jeune qui vient renforcer la défense, qui peut jouer aussi bien au poste de latéral qu’en défense centrale. L’espoir de ramener du talent et des joueurs du futur. C’est un joueur très intelligent au moment de défendre et a une grande capacité dans la gestion du ballon », a-t-il confié au micro de PSG TV, avant de se présenter en conférence de presse.

Beraldo pas là pour remplacer Mendes et Kimpembe

Et face aux médias, l’Espagnol a continué de faire l’éloge de son nouveau défenseur. « C’est le premier joueur qui arrive pendant ce mercato. Il a pu s’entraîner avec nous. On a vu ce qu’on savait déjà, parce qu’il y a un suivi de l’équipe. On tente d’avoir la plus grande dose d’informations du joueur. Il y a une composante très importante, c’est qu’on souhaite que les joueurs aient un mental de lutteur, de professionnel, qui prennent soin de leur vie quotidienne et Lucas Beraldo coche toutes les cases. C’est un joueur d’avenir très intéressant. C’est un défenseur gaucher qui sait tout faire avec un ballon. C’est un joueur d’avenir. »

En revanche, Luis Enrique a tenu à préciser que si le gaucher Beraldo est arrivé dès cet hiver, ce n’est pas pour remplacer deux autres gauchers en difficulté : Nuno Mendes et Presnel Kimpembe. Si le Brésilien est là, c’est parce que Paris ne voulait pas passer à côté d’une telle opportunité. « Ça n’a rien à voir avec aucune des deux situations. Peut-être qu’en défense on était juste en raison de ces blessures, mais Nuno et Kimpembe vont revenir. Ça répond plutôt aux opportunités qu’on voit chez des joueurs. C’est un mercato difficile, différent de celui d’été. Avec Beraldo, on a vu que c’était un joueur qui pouvait aider l’équipe dès maintenant. Toute signature d’un joueur français, c’est déjà compliqué, alors ça l’est encore plus pour un joueur d’un autre continent. Notre but, c’est de lui rendre les choses plus faciles, mais on est tranquille, il n’y a pas de précipitation. » Patience donc.