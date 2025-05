PSG - Reims : Bradley Barcola, un réveil qui tombe à pic

Luis Enrique doit probablement avoir un très gros sourire ce samedi soir. En finale de Coupe de France, le PSG s’est tranquillement imposé face à Reims (3-0) et a notamment pu compter sur le retour en forme de Bradley Barcola. L’ancien attaquant de Lyon, titulaire au coup d’envoi, a retrouvé son efficacité devant le but, face à une défense rémoise qui l’a un peu aidé aussi. Auteur d’un doublé, il a soigné ses statistiques après une longue disette en championnat et en Ligue des champions.

Très vite dans ce match, il donnait l’avantage à son équipe. Bien servi par Désiré Doué qui avait un boulevard devant lui, Barcola s’en allait tromper Diouf sans trembler (16e). Quelques minutes plus tard, bis repetita. Désiré Doué, encore passeur, délivrait un centre précis pour l’international français qui n’avait plus qu’à pousser le cuir au fond des filets (2-0). Un but qui scellait la victoire parisienne tant Reims semblait incapable d’inquiéter cette équipe parisienne. Qu’importe, pour Barcola l’essentiel était surtout de retrouver de la confiance.

Barcola remarche sur l’eau

Depuis le début de l’année 2025, le Français avait perdu de son efficacité devant le but même s’il restait toujours un redoutable passeur. Après avoir mis fin à plusieurs matches sans marquer face à Strasbourg au début du mois de mai, Barcola retrouve donc encore une fois le chemin des filets pour son premier doublé depuis novembre. Et son retour en forme tombe à pic alors que le PSG affronte l’Inter Milan en finale de C1 le week-end prochain. Face à Arsenal ou encore Aston Villa, l’attaquant de 22 ans avait semblé parfois trop tendre dans son dernier geste. Ce soir, il a prouvé qu’il avait retrouvé pleine possession de ses moyens.

Car au-delà de ses buts, Barcola a aussi été virevoltant dans son jeu, multipliant les accélérations dévastatrices et les dribbles efficaces. Meilleur parisien de la rencontre, il peut s’appuyer sur sa performance pour tenter de réaliser une prestation similaire face à l’Inter. «Les 2 buts ? Je sais que Desiré me la met souvent en profondeur donc quand je le vois avec le ballon je fais cette course, et après le deuxième c’est un très beau entre et j’ai plus qu’à la mettre plat du pied. On savait qu’il fallait faire le boulot pour se préparer pour cette finale, on l’a fait et maintenant on va arriver confiant pour le prochain match, on sait ce qu’on a à faire, ça va être bien», confiait-il après la rencontre. Le PSG espère bien qu’il restera à ce niveau dans une semaine…