Alexis Beka Beka se rapproche d’un retour un an après sa tentative de suicide

Le 29 septembre 2023, Alexis Beka Beka (23 ans) avait inquiété le football français. Alors joueur de l’OGC Nice, le milieu de terrain qui était en état de dépression s’était suspendu dans le vide au viaduc du Magnan. Après plusieurs heures de discussion avec les secours, Alexis Beka Beka n’était pas allé au bout de sa tentative de suicide et les nouvelles rassurantes sont arrivées. Depuis, il s’est battu pour remettre de l’ordre dans sa vie et avait d’ailleurs remercié l’OGC Nice en août dernier : «il n’y a pas de mot assez fort pour exprimer ma gratitude envers l’OGC Nice. Comme tout le monde le sait, j’ai traversé des moments difficiles. Le Club a toujours été là, sans jamais me brusquer.»

Libre depuis cet été et n’ayant pas foulé les terrains depuis le 3 juin 2023 contre l’Olympique Lyonnais lors d’une victoire 3-1 de Nice, Alexis Beka Beka prépare son retour. Interrogé par Le Parisien, son préparateur physique Guillaume Travers s’est montré rassurant : «il n’a jamais été aussi proche de rentrer dans un groupe pro. Alexis commence à remettre de l’intensité. Il se rapproche de son poids de forme et, honnêtement, je ne pensais pas que cela irait si vite. Le plus réjouissant, c’est que depuis qu’il a repris, il ne s’est pas blessé.» Selon le média francilien des clubs français et étrangers seraient sur le dossier.