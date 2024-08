OGC Nice : Alexis Beka Beka sort du silence près d’un an après sa tentative de suicide

Il y a quelques jours, l’équipe de France Olympique s’est inclinée en finale du tournoi de football face à l’Espagne. Un dénouement cruel pour l’équipe de Thierry Henry, prodigieuse jusqu’ici dans ce tournoi. Et malgré l’amertume de ne pas avoir rapporté l’or, ce qui aurait été une première depuis l’équipe de 1984 à Los Angeles, la consolation d’une breloque a trouvé grâce aux yeux du groupe français. Un groupe de qualité et qui avait fait peau neuve par rapport à la dernière Olympiade de Tokyo. Au Japon, l’équipe de France de football avait été éliminée en phase de groupes après deux défaites en trois matches. Dans ce groupe remanié, Alexis Beka Beka avait été un titulaire en puissance dans l’entrejeu français.

Intéressant durant le tournoi, le natif de Paris avait pu se mettre en avant pour passer du SM Caen au Lokomotiv Moscou. Et après une saison fructueuse avec le club de la capitale russe, le droitier était revenu en France par la grande porte pour signer avec Nice à l’été 2022. Utile et fort de 22 apparitions avec les Aiglons lors de sa première saison en Côte d’Azur, le milieu défensif s’était assuré une place de choix dans l’effectif niçois à l’avenir. Finalement, sa vie a basculé le 29 septembre dernier. En effet, durant 3h30, Alexis Beka Beka a tenté de mettre fin à ses jours en sautant dans le vide depuis le viaduc de Magnan avant de se raviser, dissuadé par des heures de discussions avec les secours.

Victime de troubles dépressifs, le joueur de 23 ans a essayé de se reconstruire après cet épisode forcément traumatisant tant pour lui que pour son entourage. Discret et éloigné des terrains suite à cette journée horrible, le joueur formé à Caen n’avait plus donné de nouvelles aux médias depuis cet incident. Ce vendredi, au détour d’un communiqué paru sur le site de l’OGC Nice, Alexis Beka Beka a enfin donné de ses nouvelles. Dans un premier temps, l’intéressé a souhaité remercier à nouveau l’OGC Nice pour le comportement du club à son égard durant cette période compliquée : «il n’y a pas de mot assez fort pour exprimer ma gratitude envers l’OGC Nice. Comme tout le monde le sait, j’ai traversé des moments difficiles. Le Club a toujours été là, sans jamais me brusquer.»

Dans ce communiqué, les pensionnaires de l’Allianz Riviera confirment également la résiliation du contrat du joueur à l’amiable. Outre le côté sportif, et forcément secondaire, de cette affaire, Alexis Beka Beka a terminé son discours en donnant des nouvelles rassurantes sur son état. «Aujourd’hui, je me sens mieux, affirme Beka Beka. J’avance, près des miens, et je pense que pour continuer à avancer, il faut que la page se tourne. Je continue à remonter la pente, j’ai mes propres défis, dans ma vie personnelle et dans mon parcours professionnel. Je souhaite le meilleur au Gym, à ses dirigeants, à mes entraîneurs, à mes coéquipiers et aux supporters. Je n’oublierai jamais votre soutien et votre amour.» Nul doute que tout le monde lui souhaite désormais le meilleur du monde pour le reste de sa vie et de sa carrière.