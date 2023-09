FC Copenhague : Roony Bardghji, le "Messi Suédois" de 17 ans qui écrase tout sur son passage

La suite après cette publicité

Il y a désormais un peu plus d’un an, nous vous avons parlé d’un petit ailier suédois virevoltant de 17 ans du nom de Roony Bardghji. Phénomène de précocité qui est désormais très connu auprès des adeptes de Football Manager, ce joueur d’origine syrienne, né au Koweït, possédant la nationalité suédoise et évoluant au Danemark, commence doucement à répondre à toutes ces promesses énormes. Déjà lorsqu’il avait 14 ans, il était considéré comme "le plus grand talent de Malmö des temps modernes". Quand on sait que le club a formé Zlatan Ibrahimović, Martin Dahlin et Markus Rosenberg, c’est plutôt un bon repère. Alors qu’il n’avait pas encore 15 ans, Copenhague est allé le débaucher et très vite, il a grimpé les échelons du côté des Løverne. «J’étais à Malmö FF pendant un an et demi, et c’était fantastique, et j’ai beaucoup appris. Cependant, le FC Copenhague me convient. Ils ont un plan pour moi auquel je crois beaucoup. J’ai aussi le sentiment que les batailles au Danemark sont plus dures, et pour que je puisse continuer à me développer, j’ai besoin de batailles plus dures, mais ce n’était vraiment pas une décision facile» expliquait-il à Ekstrabladet pour justifier ce choix.

Trois ans plus tard, on peut dire que la décision a été bonne et commence doucement à se matérialiser pour Roony Bardghji dont la progression est linéaire et laisse entrevoir pour lui un brillant avenir. D’ailleurs on lui a vite étiqueté le surnom de "Messi Suédois" pour sa qualité de dribble, son physique (même s’il mesure 1m73, ndlr) et son positionnement en tant qu’ailier droit. «Messi est ma grande idole. Il l’est depuis que je suis petit. Je l’ai tellement vu en vidéo et je le vois toujours. Je suis un joueur offensif et j’essaie de jouer comme lui. Dès mon plus jeune âge, mon objectif a été de devenir le meilleur joueur de football de Suède, et j’espère continuer à l’être» confiait-il d’ailleurs à Ekstrabladet Lancé en professionnel le 21 novembre 2021 face à Aarhus (1-1) alors qu’il venait seulement de fêter ses 16 ans quelques jours plus tôt, Roony Bardghji marquait son premier but dès le match suivant contre Aalborg (3-1). Des débuts en fanfare pour un joueur qui disputera 15 matches (2 buts) pour sa première saison professionnelle avec des matches d’Europa Conference League à son actif.

La sélection en ligne de mire, déjà un caractère bien trempé

Champion du Danemark en 2022 mais aussi l’an dernier en 2023, Roony Bardghji a continué de grandir dans ce rôle de joker avec 27 apparitions (3 buts et 1 offrande) pour seulement 9 titularisations. Assez pour s’offrir un doublé Coupe-Championnat et participer à la Ligue des Champions avec deux apparitions contre Séville (défaite 3-0) et le Borussia Dortmund (1-1). L’année dernière a aussi été celle d’une nouvelle prolongation de contrat jusqu’en décembre 2025. «Je me sens chez moi au FCK depuis le premier jour où je suis arrivé ici. Le club a toujours pris bien soin de moi et de ma famille et m’a offert un environnement parfait pour mon développement en tant que joueur. Ils m’ont montré beaucoup de confiance dès mon plus jeune âge et j’ai toujours été entouré d’entraîneurs, de coéquipiers et de staff très compétents. J’ai toujours voulu continuer au FCK et je suis heureux que nous soyons parvenus à un accord afin de pouvoir franchir les prochaines étapes de mon développement ici à Copenhague» avait notamment expliqué le joueur. Conscient qu’il ne doit pas griller les étapes et qu’il doit d’abord devenir indiscutable dans son club avant d’aller tenter un gros club, Roony Bardghji reste en avance sur de nombreux jeunes de son âge et il le doit à son gros caractère.

Sur ce début de saison, il a su élever un peu plus son niveau et est devenu titulaire. Il compte déjà 4 buts en 13 matches. Une image ressort néanmoins. Au troisième des tours de qualifications pour la Ligue des Champions, il a qualifié son équipe avec notamment une panenka lors de la séance de tirs au but face au Sparta Prague (3-3/4-2 aux Tab). «Roony a longtemps dit qu’il voulait tirer le penalty, mais Diogo Gonçalves les marque tous en ce moment, alors maintenant il a eu une opportunité. Il a eu le courage de faire ce qu’il a fait et cela a fonctionné» a déclaré son coach Jacob Neestrup après la rencontre. D’ailleurs suite à ce match, il n’a pas été convoqué en sélection suédoise et va encore devoir attendre sa première cape. Évoluant avec les espoirs (5 sélections, 1 but), le joueur de 17 ans avait vu son agent Ahmed El Ali tendre la main à la sélection danoise pour FotbollDirekt : «cela peut devenir pertinent. Nous savons que c’est une possibilité et que cela peut l’être si la direction de l’équipe nationale suédoise ne montre pas d’intérêt.»

Alors que le sélectionneur Janne Andersson est monté au créneau pour expliquer qu’il suivait le joueur, le principal intéressé a éteint l’incendie dans un entretien pour Aftonbladet : «j’adore la Suède. Je vis en Suède depuis l’âge de quatre ans. J’ai également dit dans de nombreuses interviews que mon objectif était de jouer pour l’équipe nationale suédoise A. C’était un peu dommage. Je me sens prêt. Je veux jouer dans l’équipe nationale suédoise A, je suis en bonne forme. Mais c’est l’entraîneur qui décide». Ambitieux et déterminé, Roony Bardghji entend ne se fixer aucune limite et avait déclaré ceci en début d’année 2023 : «mon objectif est de devenir le meilleur footballeur du monde. J’ai cela en tête depuis que je suis petit et personne ne peut m’arrêter à part moi-même. Le rêve est bien sûr de passer à l’étape suivante vers les grands championnats, les grands clubs et les grands tournois. Le club dans lequel je veux finir ? Je veux jouer pour le Real Madrid et y rester de nombreuses années.» Mettant des actes sur ses mots, Roony Bardghji sait que les attentes seront bien plus grandes autour de lui cette saison en Ligue des Champions et cela débute dès ce mercredi contre Galatasaray.