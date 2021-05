LdC, PSG : Marquinhos ne cache pas sa déception

Capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos a évoqué la sortie de route du Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Le défenseur central brésilien ne pouvait pas cacher sa déception au micro de RMC Sport après la défaite 2-0 du PSG ce mardi soir contre Manchester City : «c'était je pense, au niveau des émotions... On a essayé de tout donner, on a bien commencé. Ce match se paye sur les détails. On n'a pas su marquer sur nos actions. Ils ont marqué sur leur première occasion...»

«On a essayé de presser et de mettre le danger. Sur de petits détails, on prend le deuxième but. Faut penser aux choses qu'on doit améliorer. La saison dernière ça s'est joué sur des détails. Cette saison on s'arrête en demi. C'était deux équipes avec des stratégies différentes. City tient le ballon et le fait circuler. Nous plus agressifs. Ce sont des petits détails qui font des différences dans les grands matches» a-t-il poursuivi. Un nouvel échec pour le PSG en Ligue des Champions. Après avoir atteint la finale la saison dernière, les Franciliens échouent cette fois au niveau du dernier carré.