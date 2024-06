Jonathan Clauss regrette la façon de faire de l’OM

À un an de la fin de son contrat le liant à l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss a vécu des mois très compliqués. Pointé du doigt publiquement par le duo Benatia-Longoria, le latéral droit avait clairement été poussé vers la sortie l’hiver dernier. Depuis, la situation semble s’être un peu arrangé, même si le joueur a annoncé hier soir, après le match France-Luxembourg (3-0), qu’il était prêt à quitter le club phocéen cet été si toutes les parties s’y retrouvaient. Ce jeudi, Clauss est revenu sur cette période difficile. L’occasion pour lui de tacler la façon de faire de ses dirigeants.

«Je suis fidèle à moi-même depuis le début de ma carrière. Peut-être qu’il y avait des reproches à me faire, que la situation était telle qu’il y avait des choses que je faisais bien ou pas. Je ne sais pas, en fait… C’est juste que j’aurais aimé qu’on me le dise. Il y a certains trucs qui sont sortis. Je me disais, bon, c’est dommage parce que je ne pensais pas être comme ça. (…) J’ai trouvé ça dommage parce que je suis une personne très humaine qui prend énormément de recul. Le fait de me dire : « Écoute Jo, là je ne te trouve vraiment pas bon, parce que tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela… » Ok, top, merci de me le dire rapidement afin que je puisse réagir. Au final, là où j’aurais pu complètement péter les plombs, leur assurer que c’est n’importe quoi, je n’ai juste rien dit et fait ce qu’il fallait», a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Parisien.