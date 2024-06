Jonathan Clauss annonce être prêt à quitter l’OM

À 31 ans, Jonathan Clauss sort d’une saison 2023/2024 très compliquée avec l’Olympique de Marseille. À un an de la fin de son contrat, le latéral droit phocéen a clairement été poussé vers la sortie l’hiver dernier par le duo Benatia-Longoria. Accusé de se préserver pour l’Euro 2024, le défenseur de 31 ans est finalement resté. Depuis, Clauss a retrouvé l’équipe de France et le sourire. Ce soir, il a même inscrit un but splendide avec les Bleus face au Luxembourg (3-0). Mais même quand il est en sélection, les questions sur son avenir fusent.

Dernièrement, le Marseillais avait pourtant botté en touche. «La saison a été compliquée pour l’OM en général. Avec du recul, ce n’est pas que négatif. Bien sûr, le fait de ne pas être européen la saison prochaine, c’est un échec clair, mais il faut en tirer beaucoup d’enseignements. Dans cette saison compliquée, on a eu un bon groupe et une force de caractère. Il n’y a pas de tricheurs dans le groupe. On a su travailler. Parfois, on a essayé de tout donner avec nos moyens à l’instant T. La saison prochaine, il faudra essayer de remettre les choses en place, a-t-il expliqué. Mon avenir ? Je n’ai pas envie d’en parler, je suis concentré sur l’événement. Le mercato, on aura le temps d’en parler après, être posé pour discuter correctement.»

Clauss est prêt à partir

Mais à l’issue du match des Bleus disputé à Metz, Clauss s’est un peu plus lâché. Il a tout d’abord évoqué son but exceptionnel. « C’est presque à l’image du premier (avec les Bleus). Ça été parfaitement joué. Cette semaine, on a fait un petit jeu avec Youssouf (Fofana) et j’ai mis quasiment la même à l’entraînement. Le travail paie. (…) Quand rien ne me dérange, j’essaye de répondre au mieux aux attentes », a-t-il confié au micro de TF1, avant d’être relancé sur son avenir.

Et quand le journaliste lui a demandé s’il était ouvert à un départ cet été, sa réponse n’a pas tardé. « Oui, si tout le monde y trouve son compte, pourquoi pas. La question va être évoquée. On va en discuter en totale sérénité, on va prendre la meilleure décision. » Sans surprise, les discussions reprendront sans doute une fois l’Euro terminé. Car Jonathan Clauss le sait bien. S’il arrive à réaliser un gros tournoi, il aura peut-être plus d’options. Affaire à suivre.