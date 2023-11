Reims - PSG : Gianluigi Donnarumma a mis tout le monde d’accord

Très souvent sujet aux critiques, parfois à tort ou à raison, depuis son arrivée dans les cages parisiennes en juillet 2021, le gardien italien, Gianluigi Donnarumma a connu une semaine très particulière avec le Paris Saint-Germain. Mardi soir, le natif de Castellammare di Stabia, formé à la Primvera des Rossoneri, refoulait la pelouse de San Siro pour y défier son ancien club de l’AC Milan, qu’il a quitté après y avoir disputé 251 rencontres sous le maillot rouge et noir en six saisons, en Ligue des Champions. Une rencontre marquée par la défaite du PSG (2-1) au cours de cette 4ème journée du groupe F mais aussi l’accueil hostile réservé par les ultras milanais, notamment de la Curva Sud, qui avaient préparé un grand dispositif pour déstabiliser Donnarumma, toujours considéré comme persona non grata en Lombardie.

Faux-billets, banderoles, insultes, sifflets… Au cours de ce match contre l’AC Milan, le gardien italien avait bien été bousculé en étant notamment arrosé par des milliers de petites coupures à son effigie avec les inscriptions «mercenaire» et «Dollarumma» sous la tribune des tifosi, où y étaient aussi affichées fièrement plusieurs banderoles anti-Gigio qui disaient «Donnarumma, fils de p*te». Mais paradoxalement, Gianluigi Donnarumma avait réalisé une belle rencontre mardi soir malgré la défaite de son équipe, en affichant un total de six parades et très peu d’erreurs dans son jeu au pied. Il avait retardé le deuxième but milanais plusieurs fois au cours du match. Même sur l’ouverture du score de Rafael Leao, l’Italien avait repoussé une première fois le danger. A Milan, c’était un Donnarumma très peu perturbable qui a répondu présent et quelques jours plus tard face au Stade de Reims en championnat, le portier du PSG a remis les gants pour dégoûter ses adversaires.

Décisif à Auguste-Delaune !

Les joueurs de Luis Enrique se déplaçaient donc ce samedi après-midi en Champagne-Ardenne pour croiser le fer avec le Stade de Reims sur la pelouse du stade Auguste-Delaune, lors de la 12ème journée de Ligue 1. Si le PSG a finalement dominé les débats au tableau d’affichage (0-3), il a fallu patienter pour que les Rouge et Bleu se mettent réellement l’abri contre une équipe jamais simple à manœuvrer qui réalise un très solide début de saison. Kylian Mbappé s’est accaparé les projecteurs en inscrivant un triplé mais c’est bien le gardien italien, Gianluigi Donnarumma qui a permis au PSG de maintenir son avance d’un but pendant plus d’une heure. Celui qui a été lancé dans le grain bain professionnel à 16 ans avec l’AC Milan a réalisé un total de sept parades au cours de cette rencontre. La plupart étant décisives mais surtout impressionnantes.

Le festival de Gianluigi Donnarumma a commencé assez tôt dans le match. Tour à tour, il s’est interposé sur le coup-franc de Junya Ito (22e), avant de sortir des arrêts de grande classe devant Amir Richardson (41e) et Emannuel Agbadou (44e). Au retour des vestiaires, l’Italien a continué de faire le show à Auguste-Delaune en dégoûtant les attaquants rémois, notamment sur sa ligne devant Joseph Okumu (56e). Après le deuxième but de Mbappé, Gianluigi Donnarumma a une nouvelle fois été impérial devant le malheureux Marshall Munesti à deux reprises (71e, 77e). Hormis quelques frayeurs à la relance, il n’y a rien à redire sur la performance du gardien italien, une belle manière de boucler une semaine spectaculaire pour le gardien de la Squadra Azzurra. Un plein de confiance nécessaire, pour un gardien souvent pointé du doigt pour ses failles mentales, alors que l’Italie jouera deux matchs décisifs pour sa qualification à l’Euro 2024 la semaine prochaine. Grande Gigio.

