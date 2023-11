AC Milan - PSG : la soirée infernale de Gianluigi Donnarumma

C’était le match dans le match, l’autre duel sur toutes les bouches, le bras de fer sous les projecteurs italiens : le gardien Gianluigi Donnarumma a fait son grand retour sur la pelouse de San Siro, sous le maillot du Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions contre son ancien club de l’AC Milan. Et depuis plusieurs semaines, plusieurs tifosi, et notamment du groupe des ultras de la Curva Sud, préparaient un grand dispositif pour accueillir, de manière hostile, leur ancien portier. Formé à la Primavera des Rossoneri, le natif de Castellammare di Stabia est passé professionnel dès l’âge de 16 ans et y a disputé 251 rencontres sous le maillot rouge et noir en six saisons, avant de quitter officiellement l’AC Milan gratuitement le 14 juillet 2021, juste après l’Euro 2020, durant laquelle le géant italien est sacré champion d’Europe et élu meilleur joueur de la compétition.

Un départ vers le Paris Saint-Germain, adversaire des Rossoneri mardi soir, qui n’a jamais été accepté par les groupes de tifosi milanais, qui n’ont jamais cessé de le siffler et de le critiquer depuis sa signature au PSG. La rédaction de Foot Mercato avait d’ailleurs rencontré plusieurs supporters des Rossoneri qui nous ont offert des témoignages avant le choc entre Milan et Paris cette semaine. Et une chose est certaine : les Ultras italiens n’ont pas menti quand ils avaient promis un accueil négativement inoubliable à Gianluigi Donnarumma. Dès l’échauffement des gardiens parisiens, l’international de la Squadra Azzurra a été accueilli par une bronca assourdissante dans les travées de San Siro. Mission réussie donc pour les supporters qui, en plus d’une précieuse victoire (2-1), ont bien titillé Donnarumma.

Faux-billets, banderoles mais aussi… des parades !

Ils l’avaient annoncé et ils n’ont pas failli. Les ultras de la Curva Sud prévoyaient des lancers de faux-billets à l’effigie de «Gianluigi Dollarumma». Le gardien a bien été arrosé par des milliers de petites coupures avec l’inscription «mercenaire» sous la tribune des tifosi à plusieurs reprises durant la rencontre, là où y étaient d’ailleurs affichées fièrement plusieurs banderoles anti-Gigio qui disaient «Donnarumma, fils de p*te». Des chants d’insultes ont également été repris en cœur par tout le stade, notamment lorsque le gardien du PSG s’est avancé pour se placer dans ses cages, sous la Curva Sud des Ultras, quelques secondes avant le coup d’envoi. Sans oublier les classiques sifflets à chaque toucher de balle. Pluie de faux billets et raz-de-marée d’insultes pour le gardien italien donc. Un calvaire qui ne faisait que commencer.

Mais paradoxalement, Gianluigi Donnarumma a réalisé une belle rencontre ce mardi soir malgré la défaite de son équipe, en affichant un total de six parades et très peu d’erreurs dans son jeu au pied. Il a retardé le deuxième but milanais plusieurs fois au cours du match. Même sur l’ouverture du score de Rafael Leao, l’Italien repousse une première fois le danger (12e), ce qu’il fera aussi sur le coup franc de Théo Hernandez (65e) ou la frappe de Noah Okafor (85e) entre autres. Un mental d’acier que l’entraîneur espagnol du PSG, Luis Enrique, n’a pas loupé de souligner pour encenser son gardien : «Il a beaucoup d’expérience, de personnalité. Le football est une passion, les supporters ont démontré leur position. L’environnement est comme ça quand on aime un joueur. Il a joué un grand match», a alors affirmé le tacticien natif de Gijon en conférence de presse. Avec ce contexte ambiant et malgré le revers collectif, chapeau bas Monsieur Gigio !