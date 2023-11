LdC : le PSG tombe de haut chez l’AC Milan et concède une nouvelle défaite

Dans une atmosphère chaotique à San Siro et après un match aller largement remporté par les Parisiens (3-0), le PSG devait maintenant assurer sa qualification pour les 8e de finale, alors que, de leur côté, les rossoneri risquaient l’élimination en cas de défaite. Avec Dembélé, Kolo Muani, Vitinha et sans Kang-In Lee, Luis Enrique et ses hommes débutaient parfaitement la partie, en ouvrant rapidement le score grâce à une tête à bout portant de Skriniar (1-0, 9e). Un début de match enflammé, puisqu’il n’a fallu que trois minutes pour voir Giroud buter sur Donnarumma… avant que Leao ne réalise un sublime retourné acrobatique pour égaliser (1-1, 13e). Par la suite, Paris avait beaucoup d’occasions pour relancer le match, mais Mbappé manquait sa frappe du bout du pied droit (25e). Avant que Dembélé ne trouve la barre transversale (28e). Le PSG ne parvenait pas à faire la différence et manquait de créativité offensive, tandis que Loftus-Cheek et Leao faisaient la misère à la défense parisienne.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 PSG 6 4 1 2 0 2 7 6 3 Milan 5 4 -2 1 2 1 2 4

L’entame de la seconde période était encore plus compliquée pour les Parisiens. Sur une contre-attaque, Théo Hernandez pouvait trouver Giroud au point de penalty. Le Français prenait le meilleur sur Skriniar et pouvait faire hurler San Siro (2-1, 50e). Réveillé après un nouvel arrêt de Donnarumma (58e), les Parisiens reprenaient le dessus, mais encore une fois, Mbappé se frottait à un Maignan vigilant (70e). Donnarumma répondait également présent et sauvait le PSG, sur une frappe d’Okafor (85e). Mais avec trop de déchets techniques et malgré un poteau touché par Lee en toute fin de match (89e), le PSG ne parvenait pas à faire mieux et devait se contenter d’une deuxième défaite en quatre matches de Ligue des Champions. Avec la victoire de Dortmund, le PSG reste à la deuxième place et ne devra pas se louper contre Newcastle United, au Parc des Princes. De son côté, l’AC Milan se sauve avec cette victoire et devra battre le BVB pour espérer revenir dans la course à la qualification vers les 8e de finale.