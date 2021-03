France - Ukraine : les notes du match

La suite après cette publicité

Début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 ce mercredi soir pour l'équipe de France. Au Stade de France, les Bleus recevaient l'Ukraine pour leur premier match dans le groupe D où ils partent largement favoris. Mais surtout, cette trêve internationale était le dernier test pour Didier Deschamps et ses hommes avant l'Euro prévu cet été. Justement, pour sa composition de départ, le sélectionneur tricolore partait sur 4-2-3-1 avec Giroud en pointe soutenu par le trio Coman-Griezmann-Mbappé. Côté ukrainien, Andriy Shevchenko sortait un 4-3-3 et pouvait compter sur Yaremchuk aux avant-postes.

Face à des Ukrainiens pas très pressants et avec finalement une défense à cinq la plupart du temps, les champions du Monde gardaient le ballon et cherchaient à passer par les côtés, avec des latéraux très hauts. Pavard et Lucas Hernandez couraient beaucoup et le latéral du Bayern Munich trouvait justement Giroud qui voyait son tir être sorti de justesse par un adversaire (11e). Les Bleus insistaient et finissaient par trouver la faille. Côté droit, Griezmann se mettait sur son pied gauche et envoyait une superbe frappe enroulée dans le petit filet opposé (19e, 1-0). Les locaux poussaient pour le but du break mais Mbappé (20e) et Giroud (32e) ne cadraient pas.

Presnel Kimpembe solide mais malheureux

La suite de la première période était un peu ennuyante mais l'essentiel était là puisque les Bleus menaient d'un but à la pause. Il restait tout de même 45 minutes à jouer et il fallait se méfier des Ukrainiens. Et justement, sur la première occasion adverse en seconde période, les Tricolores craquaient. Côté droit, Lucas Hernandez et Mbappé laissaient les Ukrainiens jouer et Karavaev trouvait tranquillement Sydorchuk en retrait. Ce dernier armait une frappe que le malheureux Kimpembe déviait dans son propre but (57e, 1-1). Surpris, les Bleus essayaient de réagir avec une frappe intéressante de Coman (60e), très intéressant ce soir.

Le deuxième but ne venait pas côté français et Didier Deschamps réalisait des changements pour faire bouger les choses. Mais dans le jeu, les champions du Monde n'y arrivaient vraiment pas depuis l'égalisation, même si Bushchan réalisait une petite claquette (69e). La suite ? Quelques offensives tricolores mais aucune occasion franche devant le but ukrainien. Pour le lancement de ses qualifications au Mondial 2022, qui se déroulera au Qatar, l'équipe de France débute donc sur un match nul 1-1 face à l'Ukraine. Une réaction est déjà attendue face au Kazakhstan dimanche après-midi (15h).

L'homme du match, Kante (7) : toujours aussi important pour les pensionnaires de Stamford Bridge, l'ancien joueur de Caen a décidé de rendre une très bonne copie au Stade de France. Avec un gros volume de jeu et de l'envie jusqu'au coup de sifflet final, le numéro 13 a enchaîné les kilomètres pour venir récupérer le ballon assez haut sur la pelouse. Il en a aussi perdu très peu puisqu'il a joué très simple balle au pied, en une ou deux touches de balle. Encore un gros match pour Kanté.

France

Lloris (5) : certains matches sont plus faciles que d'autres. Habitué à être sollicité en Premier League, le capitaine français a passé une soirée très tranquille. Avec aucune frappe cadrée ukrainienne en première période, il s'est contenté de relancer proprement lorsque le ballon est venu jusqu'à lui. Malheureusement, il n'a rien pu faire au retour des vestiaires sur la frappe déviée par Kimpembe pour l'égalisation ukrainienne (57e).

Pavard (5) : avec une équipe d'Ukraine assez basse, le Bavarois a pu s'illustrer dans le camp adverse. Un peu trop par moment puisque les quelques offensives de l'Ukraine sont venues de son couloir, hormis sur le but. Globalement, il a fait son match, que ce soit sur le plan défensif avec un superbe retour (27e), ou offensivement avec plusieurs centres et montées qui ont aidé Coman et les Bleus. Mais rien d'exceptionnel dans un match de ce type.

Varane (4) : pas très embêté défensivement, le défenseur du Real Madrid n'a pas su se mettre dans le haut du panier ce soir. Assez imprécis au niveau de la relance, l'ancien Lensois était un ton en dessous sur le plan technique. On l'a senti un peu fébrile à plusieurs reprises dans cette rencontre, même si ça n'a eu aucun impact direct. Il faut dire que son coéquipier Kimpembe a fait le boulot défensivement jusqu'à ce malheureux but contre son camp.

Kimpembe (5,5) : performant avec le Paris Saint-Germain cette saison, le numéro 3 a conservé son niveau avec le maillot bleu. Agressif dans le bon sens du terme, que ça soit loin de son but ou aux abords de la surface, le Parisien est resté très solide jusqu'au coup de sifflet final. Surtout, c'est lui qui a stoppé les attaquants adverses, comme cette intervention dans la surface à la 43e minute. Malheureusement, il a dévié une frappe dans son propre but, mais difficile de lui en vouloir (57e).

L. Hernández (5,5) : pas tout le temps utilisé par Hansi Flick au Bayern Munich, le latéral gauche a envoyé un message à son coach ce soir. Très entreprenant dans son couloir, l'ancien joueur de l'Atlético a su défendre tout en apportant beaucoup devant, notamment avec une montée et un centre parfait pour Giroud sur la première occasion de la rencontre (11e). Néanmoins, le but ukrainien vient de son couloir (57e), même s'il n'a pas du tout aidé par Mbappé.

Kanté (7) : voir ci-dessus

Rabiot (5) : préféré à Pogba pour débuter aux côtés de Kanté, le milieu de la Juventus a joué un peu plus haut que Kanté, qui était lui la véritable sentinelle tricolore. Comme la plupart des Bleus, sa première période a été bien meilleure que la seconde avec des récupérations et beaucoup de projections. Cependant, l'ancien Parisien n'a pas réellement apporté un plus sur la pelouse.

Coman (6) : très percutant côté droit, l'ailier du Bayern Munich a fait souffrir Mykolenko et les Ukrainiens de par sa vitesse et sa percussion. Les joueurs de Didier Deschamps l'ont beaucoup trouvé et il a tenté de faire la différence à de nombreuses reprises, notamment sur un bel enchaînement et une frappe cadrée (60e). Vif même en deuxième période, il a fini par céder sa place à Dembélé (64e), qui s'est rapidement mis dedans, mais n'a pas pu faire basculer la partie.

Griezmann (6) : positionné derrière Giroud en numéro 10, le joueur du Barça a illuminé cette rencontre rapidement avec cette magnifique frappe enroulée pour l'ouverture du score (19e). Un but qui lui a permis d'égaler Trezeguet au classement des buteurs de l'équipe de France. Avec son pied gauche, le Mâconnais a essayé de forcer la décision avec deux autres tentatives contrées (45e+1, 83e), en vain. Mais il aura été précieux dans le jeu en venant chercher le ballon entre les lignes.

Mbappé (2,5) : d'un triplé au Camp Nou à une performance morose en sélection, il peut n'y avoir qu'un pas. Titulaire sur la gauche, le natif de Bondy n'a jamais été dedans ce soir, lui qui a été beaucoup plus discret que d'habitude. Auteur de deux tentatives non cadrées en première période, le numéro 10 tricolore a également oublié l'aspect défensif. Sur le but ukrainien, son manque d'envie au duel n'est pas passé inaperçu. Un match à oublier pour le champion du Monde qui a cédé sa place à Martial (77e) . Le Mancunien n'a rien eu à se mettre sous la dent.

Giroud (4,5) : bien esseulé au milieu de la défense à 5 de l'Ukraine, l'attaquant de Chelsea a tout de même eu des opportunités, notamment la première où sa frappe devant le but est sortie par un défenseur (11e). Sur un centre, il a ensuite manqué de précision de la tête (32e). Les Bleus l'ont beaucoup cherché dans les airs mais il a plus été trouvé au sol. Remplacé par Pogba (63e) qui a presque joué numéro 10 à cause du résultat. Auteur d'une frappe non cadrée qui n'a inquiété personne.

Ukraine