Ligue 1 : ESTAC-PSG et Metz-LOSC finalement sur Canal + Sport

La décision du Tribunal de Commerce de Nanterre est tombée ce jeudi : Canal + va bel et bien diffuser deux matches de Ligue 1 par journée. Mais concernant le première levée ce week-end, la chaîne cryptée a changé ses plans. D'après les informations de L'Equipe, C+ va en effet passer les matches sur une autre chaîne.

La rencontre Troyes-PSG (samedi à 21h) et le match Metz-LOSC (dimanche à 17h) seront diffusés sur Canal + Sport explique le quotidien sportif. Mais pas de panique pour les abonnés ayant seulement accès à Canal +, le groupe ouvrira l'accès à son autre chaîne et ce sans payer un centime de plus.