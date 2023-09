Maroc : les coulisses du mercato étonnant des héros du Mondial

La suite après cette publicité

En décembre dernier, le Maroc réalisait l’exploit d’atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde au Qatar. L’occasion pour plusieurs joueurs de se révéler au grand jour, notamment Azzedine Ounahi et Sofyan Amrabat. D’autres ont pu se relancer à l’image d’Hakim Ziyech ou Sofiane Boufal. Et à quelques semaines du mercato hivernal, on s’attendait à plusieurs transferts dans des clubs huppés pour certains de ces joueurs. Cela n’a pas été le cas. Et cet été, les transferts qui ont eu lieu ont eu de quoi surprendre. Retour sur les coulisses d’un mercato assez déroutant avec plusieurs rebondissements.

D’abord, le cas Sofyan Amrabat a agité le mercato jusqu’à la dernière journée et le dénouement avec sa signature sur le fil à Manchester United. Le milieu défensif de 26 ans, qui avait marqué le Mondial, était convoité, mais cela ne bougeait pas vraiment. Le joueur est rapidement tombé d’accord contractuellement avec l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Problème, ces deux clubs n’ont pas vraiment d’argent et n’arrivent pas à formuler une offre suffisante pour la Fiorentina. Le Barça abandonne cette piste couteuse malgré une discussion entre Xavi et Amrabat. Les Colchoneros y croient jusqu’au bout en espérant vendre Joao Felix (ce qui n’arrivera pas).

Romain Saiss était Rennais

Par la suite, plusieurs gros clubs s’intéressent au joueur sans passer à l’action (Bayern Munich, Liverpool). Le joueur, lui, ne veut pas un club intermédiaire et rejette donc les offres de West Ham ou encore Fulham en Angleterre. Il se dit même prêt à rester à la Fiorentina s’il n’a rien d’intéressant. Devant la lenteur des négociations, Sofyan Amrabat change d’agent en plein mercato, tandis que son frère, très implanté en Arabie saoudite, négocie avec Al-Nassr ou encore Al-Ahli. Al-Ahli est prêt à proposer une offre non refusable pour le joueur et son club, mais le coach Matthias Jaissle préfère que le club dépense cet argent sur Franck Kessié. Le joueur finira par refuser l’Arabie saoudite pour rester en Europe. Il a sa préférence et souhaite rejoindre la Juventus qui passera à l’action uniquement en cas de vente de Dusan Vlahovic (qui n’arrivera pas aussi). Finalement, Manchester United dit vouloir le joueur, mais formulera une offre concrète que dans les dernières heures du mercato.

Dans le rayon des rebondissements dingues, il y a aussi le cas Romain Saiss. Le défenseur central marocain de 33 ans souhaite quitter Besiktas et après avoir discuté avec l’OM puis Lens, il prend la direction du Qatar et d’Al-Sadd. Un transfert qui fait beaucoup parler et que le joueur a tenu d’ailleurs à expliquer dans nos colonnes. On pensait son cas réglé sauf que… Al-Sadd qui a une limite de joueurs étrangers, n’inscrit pas le Marocain sur sa liste. Le joueur ne peut donc pas jouer avec son nouveau club.

Nayef Aguerd recale Naples

Devant cette situation, plusieurs clubs s’intéressent au joueur. Et il ne met logiquement pas longtemps à trouver un club. En quête d’un défenseur central, Rennes tombe d’accord avec le joueur pour un an. Saiss doit donc débarquer à Rennes à deux jours de la fin du mercato, sauf que Al-Sadd bloque le transfert et explique au joueur qu’une solution va être trouvée rapidement pour l’inscrire sur la liste. Le club qatari lui explique qu’il souhaite bien le voir jouer avec eux. Le transfert à Rennes est annulé. La formation de Bruno Génesio aurait pu accueillir un autre Marocain dans ce mercato : Nayef Aguerd.

L’international marocain de 27 ans a brillé à West Ham la saison dernière et s’est imposé comme un titulaire en puissance des Hammers. Mais sa vie à Rennes l’a marqué et il n’est pas contre un retour en Bretagne alors que West Ham veut boucler le dossier Harry Maguire et Mavropanos. West Ham veut donc envoyer le Marocain dans un deal avec Jérémy Doku pour convaincre Rennes, mais cela n’aboutira pas. Dans ce même mercato, le joueur avait refusé une offre de… Naples qui cherchait un remplaçant à Kim-min Jae.

Hakim Ziyech de Dubaï à Galatasaray

L’un des dossiers les plus improbables du côté marocain se nomme Hakim Ziyech. Après son transfert manqué de peu au PSG en janvier dernier, l’international marocain qui n’entrait plus dans les plans de Chelsea, cherche un nouveau club. Le milieu de 30 ans a la particularité de n’avoir aucun agent et est représenté par un ami proche, son manager. Après plusieurs semaines sans offre, Al-Nassr arrive enfin et veut s’offrir le Marocain pour son attaque. Une offre XXL pour le joueur qui accepte directement de rejoindre l’Arabie saoudite en doublant son salaire. L’accord est bouclé, même avec Chelsea. Le joueur passe sa visite médicale et comme lors de sa VM au PSG, un souci au genou est détecté.

Al-Nassr en profite pour renégocier le contrat du Marocain. Pourquoi ? Car le club saoudien pense aussi à faire d’autres attaquants cet été (Sadio Mané) et ne veut donc pas gâcher une cartouche de joueur extra-communautaire. Le joueur refuse le nouveau contrat bien moins avantageux financièrement. Par la suite, il demande à son manager de se rapprocher du nouvel agent de Cristiano Ronaldo pour trouver un point de chute en Arabie saoudite. Sans succès. Il utilise aussi un ancien milieu international marocain pour trouver un club à Dubaï, mais ce n’est pas concluant. Finalement, Galatasaray arrive et propose un projet intéressant au joueur qui commençait à désespérer. Club populaire, projet sportif intéressant, Hakim Ziyech accepte de baisser son salaire pour vivre un dernier challenge excitant.

Yassine Bounou, Al-Hilal après des dossiers manqués

Enfin, Yassine Bounou a aussi fait des déçus cet été en rejoignant Al-Hilal malgré son excellent niveau depuis plusieurs saisons. Le Marocain, qui fait partie des meilleurs gardiens du monde, souhaitait quitter Séville et Séville avait besoin d’argent. Le portier marocain a été approché par le PSG qui cherchait un numéro 2. Luis Enrique appréciait le jeu au pied de Bounou. Paris s’est rapidement mis d’accord sur le contrat avec le joueur. Mais Séville réclamait 20 millions et l’offre de 12 millions parisienne a été refusée. Le Bayern Munich s’est alors positionné pour remplacer temporairement Neuer. Là aussi, Yassine Bounou a dit oui. Le board munichois aussi même si la somme demandée a freiné le club allemand. Mais Tuchel voulait Kepa en prêt. Le gardien de Chelsea est finalement parti au Real Madrid qui voulait Bounou en priorité. Et avec tous ces dossiers manqués, le Marocain a fini par accepter l’offre d’Al-Hilal qui était sur la table depuis plusieurs semaines. On peut également citer Yahya Attiat-Allah, le latéral gauche du Wydad, proposé en Europe, en vain. Ou encore Youssef En-Nesyri pisté par West Ham et Al-Hilal (qui avait même formulé une offre à Séville) et Azzedine Ounahi pisté par le Barça et l’Inter Milan (qui avait trop d’extra-communautaires dans son effectif pour passer à l’action) en fin de mercato.