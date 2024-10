Un album en commun se prépare entre Rafael Leao et Moise Kean

C’est devenu l’une des nouvelles modes dans le monde de la musique et plus particulièrement de la scène rap. En effet, depuis plusieurs années, les albums en commun sont de plus en plus fréquents. Ce vendredi, Ninho et Niska, deux mastodontes du rap français, ont sorti un album en commun. Ce samedi, deux anciens de Ligue 1 ont annoncé qu’un album de musique était en préparation.

En effet, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello sport, Moise Kean a expliqué qu’il préparait un album en collaboration avec Rafael Leao : «Leão et moi travaillons ensemble sur un album. Qui connaît le mieux la musique ? Nous deux. Et en ce qui concerne la mode ? Peut-être que c’est moi !» Reste à savoir si leur production musicale sera aussi bonne que leurs performances de l’autre côté des Alpes.