Séville : réunion au sommet pour sceller l'avenir de Lopetegui

C'est une journée noire pour les techniciens européens. Après Thomas Tuchel et Domenico Tedesco, tous les deux limogés de leur poste respectivement de Chelsea et Leipzig ce mercredi, un nouvel entraineur est sur la sellette. En effet, Julen Lopetegui n'échappe pas à la règle du siège éjectable et risque bien de devoir faire ses bagages et quitter le navire du FC Séville.

Alors que le club andalou réalise un début de saison catastrophique avec trois défaites et un match nul en quatre journée de Liga, La gifle reçue contre Manchester City ce samedi (4-0) à domicile en Ligue des Champions devrait donc sceller l'avenir de l'entraineur basque. Le conseil exécutif de Séville se réunit d'ailleurs ce mercredi pour prendre une décision sur la stratégie à adopter avec Lopetegui. Affaire à suivre donc...