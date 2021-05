Ligue 1 : Saint-Étienne renverse Montpellier

La 35e journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche avec un match entre Montpellier (8e) et l'AS Saint-Étienne (14e). Les Héraultais se retrouvaient sans grand-chose à jouer en cette fin de saison tandis que les Verts avaient l'occasion de valider plus ou moins leur maintien. Et ce match débutait fort puisque Florent Mollet servait Andy Delort qui ouvrait le score (1-0, 6e). Une entame idéale pour Montpellier qui craquait néanmoins quelques minutes plus tard. Denis Bouanga mettait Romain Hamouma sur orbite. L'ancien Caeannais trompait la vigilance de Jonas Omlin et égalisait (1-1, 16e). Les débats étaient équilibrés, mais la première période était hachée.

Au retour des vestiaires, Saint-Étienne se décidait à pousser et Mahdi Camara servait idéalement Mathieu Debuchy qui marquait (2-1, 50e). Bien organisé défensivement, Saint-Étienne se déployait en contre et c'est ainsi que Jonas Omlin devait s'employer face à Arnaud Nordin (64e). Les Verts terminaient mieux la rencontre et Wahbi Khazri se procurait une belle occasion en fin de match (83e). Finalement, Saint-Étienne s'impose 2-1 et remonte à la douzième place. Les Verts disposent de 8 points d'avance sur Nantes le barragiste et peuvent déjà se sentir maintenus.

Le classement de la Ligue 1