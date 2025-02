OM : la nouvelle vie de Mason Greenwood fascine l’Angleterre

C’était un pari risqué fait par les dirigeants de l’Olympique de Marseille l’été dernier. Pablo Longoria et ses collègues avaient, comme Getafe un an avant, fait le choix d’ignorer le passif de l’attaquant anglais et de lui donner sa chance. Et sur le rectangle vert, ce choix s’avère payant. Samedi encore, face à l’ASSE, l’ancien Red Devil a rendu une très belle copie, avec un but au compteur. Cette saison, il a déjà fait trembler les filets à 14 reprises en 22 rencontres de Ligue 1, distribuant en plus 3 passes décisives. Clairement, il fait partie des meilleurs joueurs du championnat aujourd’hui.

Et en Angleterre, forcément, tout ceci divise. « Sur la BBC, dans l’émission Euroleagues sur le football européen, étranger, on ne parle pas de Mason Greenwood. On peut parler de Marseille, De Zerbi, Rabiot. Les gens se plaignent, écrivent à la BBC en disant : 'Pourquoi vous parlez de lui? Il ne faut pas en parler". En Angleterre, il n’aurait pu aller nulle part, ce n’était pas possible qu’il aille dans un club anglais », confiait par exemple le journaliste spécialisé dans le foot anglais Julien Laurens dans l’After Foot de RMC Sport il y a quelques jours. D’autres médias en revanche n’hésitent pas à donner des nouvelles de Greenwood.

Révélations sur sa vie à Marseille

« Et il semble que Mason Greenwood profite d’un nouveau départ en France, où il aurait mis son style de vie fêtard derrière lui et serait devenu un casanier », indique par exemple The Sun, qui s’appuie sur des propos d’une source proche du joueur. « La presse ne lui pose pas de questions et peut se concentrer sur son football. […] Notre source a déclaré que Mason appréciait le football à l’étranger parce que cela donnait plus d’anonymat à sa famille, mais on dit qu’il est toujours un peu nerveux à l’idée de sortir seul. Il est beaucoup plus heureux maintenant. Sa carrière ne sera pas ce à quoi il s’attendait, ce qui est difficile pour un joueur comme Mason, qui sait à quel point il est talentueux », rajoute le média, qui précise que le joueur qui vient d’accueillir son deuxième enfant est bien moins fêtard et mieux entouré à Marseille.

« Mason Greenwood a célébré la naissance de son deuxième enfant avec sa partenaire Harriet Robson en marquant lors de la démolition 5-1 de Saint-Étienne à Marseille », indique de son côté ce dimanche le Daily Mail. « Depuis qu’il a rejoint Marseille, l’Anglais brille en première division française, marquant 14 buts lors de ses 23 apparitions toutes compétitions confondues cette saison », ajoute aussi le Daily Express en ce lendemain de victoire marseillaise. De là à le revoir sous la tunique des Three Lions ? A priori non, et tout indique que la suite de sa carrière internationale se fera avec la Jamaïque…