FC Barcelone : la grande promesse de Ronald Araujo

Ce samedi, c’était jour de fête à Barcelone. Deux ans après leur dernier sacre, les joueurs du FC Barcelone ont remporté une nouvelle Liga. L’occasion pour ces derniers de fêter la bonne nouvelle dans les rues de la ville catalane aux côtés de leurs supporters. Et dans la joie et la bonne humeur, certaines déclarations peuvent devenir des promesses difficiles à tenir pour la suite. Ronald Araujo peut en témoigner. Interrogé sur son équipe, le défenseur uruguayen a fait part de ses ambitions et a promis une Ligue des Champions dans les prochaines années.

«Les gens sont très enthousiastes à propos de cette équipe. Il y a beaucoup de matière première. Nous sommes heureux pour eux. Ils étaient là dans les moments difficiles et ils méritent d’être là dans les bons moments. Il nous manque la Ligue des champions, qu’ils méritent, mais elle arrive. Nous devons avoir confiance, car la Ligue des champions arrive, c’est sûr.»