Mikel Arteta frustré par la saison d’Arsenal

Si Arsenal a officiellement validé son billet pour la Ligue des champions, et même sa place de dauphin de Liverpool, en battant Newcastle ce dimanche (1-0), un homme n’avait pas la tête à la fête : Mikel Arteta. Le manager des Gunners a prononcé un discours puissant et émouvant alors qu’il s’adressait aux fans de l’Emirates Stadium après le dernier match à domicile d’Arsenal de la saison.

«Nous sommes insatisfaits et contrariés. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Ce que je peux promettre, c’est que je ferai de mon mieux pour gagner un trophée et que je donnerai ma vie, et que je ferai en sorte que chaque goutte de sueur de chacun ici soit exploitée et que chacun donne le meilleur de lui-même», a déclaré le tacticien espagnol lors de son discours de fin de saison. Minés par les blessures, les Gunners espèrent désormais que le mauvais sort les laissera tranquilles la saison prochaine.