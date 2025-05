Troyes : Cyriaque Irié signe à Fribourg

Parmi les sensations de cette saison de Ligue 2, Cyriaque Irié faisait partie des dossiers qui pouvaient animer le mercato dans l’antichambre de l’élite. Finalement, il ne passera même pas par la case Ligue 1 et va découvrir la Bundesliga et la Ligue Europa. En effet, le buteur burkinabé a officiellement signé au SC Freiburg ce lundi, pour un montant de transfert encore inconnu.

La suite après cette publicité

«Cyriaque a beaucoup de talent et possède de très bonnes qualités de base. Il est rapide, physiquement très stimulant et possède une bonne prise de balle. Il peut jouer sur les deux lignes offensives, mais a principalement joué en attaque», a déclaré le directeur sportif de Fribourg Klemens Hartenbach. Auteur de six buts et trois passes décisives en championnat à seulement 19 ans, l’attaquant troyen a grandement contribué au maintien plutôt tranquille de l’ESTAC en Ligue 2, au lendemain d’une saison galère pour eux durant laquelle ils ont été uniquement maintenus grâce à la relégation administrative de Bordeaux.