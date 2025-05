Inter Miami : Lionel Messi laisse planer le doute sur son avenir

Après la lourde défaite de l’Inter Miami face à Orlando City (3-0) dimanche en MLS, Lionel Messi a été interrogé sur son avenir. En fin de contrat au mois de décembre, le champion du monde 2022 a cependant botté en touche sur une éventuelle prolongation avec la franchise floridienne. «La vérité, c’est que ça fait mal de perdre un match de plus. On traverse une mauvaise période, mais on doit continuer à travailler et à réfléchir à ce qui arrive. Il nous reste trois ou quatre matchs pour terminer le mois de la meilleure façon possible avant d’aborder la Coupe du monde des clubs», a tout d’abord confié l’Argentin de 37 ans.

Relancé sur son futur avec la franchise de David Beckham, l’octuple Ballon d’or a finalement refusé d’en dire plus : «non, non je ne sais pas», a brièvement lâché l’ancien joueur du PSG. «C’est clair que j’aimerais que Leo reste. C’est un joueur essentiel pour nous et évidemment aussi pour le club», avait de son côté lancé Jordi Alba, qui vient tout juste de signer un nouveau contrat jusqu’en 2027.